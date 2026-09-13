Miglio sprint, rivincita di Guidi 

Beffato sabato in una caotica volata a quattro nella prova da 3,8 km, Marcello Guidi non poteva non prendersi la rivincita ieri nella seconda e conclusiva gara del 7° Meeting Isola dell’Asinara di nuoto in acque libere. A Porto Torres, lui che è cagliaritano è pur sempre l’atleta di casa nei confronti dei rivali venuti da oltre Tirreno. Così, lui che a inizio carriera brillava proprio nelle distanze più brevi del fondo, ha deciso che il Miglio Sprint dovesse essere suo. Ed è andato a prenderselo in 22’42” davanti a Matteo Diodato (Livorno Aquatics) e Vincenzo Caso (Canottieri Napoli), vincitore sabato: «Quell’arrivo a quattro era complesso, mi sono trovato in posizione un po’ difficoltosa in mezzo a due ragazzi, ma sono riuscito a sprintare bene e toccare per secondo. Questa volta mi sono messo davanti quasi da subito, cercando di imporre il mio ritmo e alla fine ho anche sprintato bene per arrivare da solo al tocco». Quinto posto per la prima donna, Elena Tortora (Can. Napoli) in 23’04”, meglio di Linda Caponi (Carabinieri) e Chiara Sanzullo (Can. Napoli). «L’evento è stato molto bello, l’organizzazione (Acquatic Team Freedom, ndr ) impeccabile. Per me è sempre speciale gareggiare in Sardegna e spero che lo sia stato anche per i ragazzi che erano in gara con noi e per le famiglie», ha aggiunto Guidi, atteso fra meno di due mesi dalla prima tappa di Coppa del Mondo in Messico, la stagione è all’inizio: «Abbiamo ripreso da due settimane, dalla prossimo cominceremo a lavorare con molta più frequenza».

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