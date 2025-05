Migliaia senza posta, l’ira di Usai 

«È finito il momento delle scuse presentate attraverso la stampa: con Poste Italiane non è stato risolto nulla. Anzi, c’è un atteggiamento di procrastinazione da parte della società».Prendono corpo nell’aula consiliare le parole del sindaco di Iglesias, Mauro Usai, che durante il Consiglio comunale di martedì sera ha replicato al comunicato stampa con cui Poste Italiane dichiarava di aver avviato interlocuzioni con il Comune.

Non solo in periferia

I consiglieri Federico Melis e Gianna Concu, del gruppo “Iglesias Avanti”, hanno presentato una mozione chiedendo un incontro con i referenti territoriali dell’azienda, accusata di non riuscire a recapitare regolarmente la posta ordinaria in molte abitazioni della città: disservizi quotidiani che «riguardano non solo case sparse — ha precisato il consigliere Alessandro Lorefice durante la seduta — ma anche vie principali della città, come la stessa via Valverde».

«Diverse migliaia di cittadini vivono questo disagio», ha aggiunto il sindaco: «Poste Italiane, fino a qualche anno fa, aveva la scusante dell’assenza di toponomastica nelle zone rurali. Ma oggi, con l’introduzione dei numeri civici anche in quelle aree, non ci sono più giustificazioni. Sono rammaricato per la situazione».

«Personale insufficiente»

Nel corso del suo intervento, Usai ha sollevato un velo sulle interlocuzioni tra il Comune e l’azienda, che ne ha dato notizia alla stampa qualche giorno fa: «Ho presentato a Poste Italiane le segnalazioni ricevute dai cittadini», ha spiegato il sindaco. «La risposta informale che mi è stata data è che non ci sarebbe personale sufficiente. È un fatto che grida vendetta. Vorrei capire con quale criterio Poste Italiane intenda gestire le vicende che riguardano Iglesias. È finito il tempo delle scuse alla stampa per tranquillizzare tutti».

L’ipotesi di un incontro

Il sindaco ha riferito anche di essere stato contattato, la settimana scorsa, all’indomani della pubblicazione dell’articolo apparso sull’Unione Sarda in cui si annunciava la mozione discussa in Aula, dalla responsabile commerciale del distretto del Sud Italia di Poste Italiane: questa avrebbe manifestato la disponibilità a organizzare un incontro, che però, a oggi, non si è ancora tenuto.«È una vergogna – ha aggiunto Usai – sentirsi dire da un ente pubblico partecipato, in un territorio dove la disoccupazione si fa sentire con forza, che non c’è abbastanza personale e non ci sarebbero risorse per nuove assunzioni». Quindi l’avvertimento: «Se non ci saranno interlocuzioni nei prossimi giorni, potremmo pensare di convocare, come Consiglio, i rappresentanti di Poste Italiane presenti sul territorio affinché rispondano di questi disservizi davanti alla Prefettura».

