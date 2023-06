Cagliari si è vestita di giallo: erano migliaia le magliette colorate che hanno invaso il centro in corteo, ieri mattina. Sono arrivati da tutta l’Isola per chiedere una sanità pubblica ancora in grado di offrire servizi e che non venga smantellata per far posto ai privati. Nel mirino anche il blocco dei lavori al Brotzu. Solinas ribatte sui nuovi quattro ospedali: «Polemiche strumentali, dobbiamo andare avanti». Domani vertice a Villa Devoto.

