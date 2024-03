Migliaia in marcia «Stop patriarcato» 

Per combattere contro ogni forma di violenza del patriarcato e lottare in tutti i luoghi in cui si esprime: in casa, nel posto di lavoro, nella scuola, nella sanità, nei servizi, nelle strade. Ma anche per denunciare e chiedere di fermare «il genocidio in corso in Palestina» e contestare le politiche adottate dal Governo. In migliaia, ieri a Roma, al corteo organizzato da “Non una di meno”, a cui hanno aderito decine di associazioni. Tante la bandiere della Palestina: “Stop al genocidio”. Dalla Capitale ad altre città, il giallo delle mimose è stato quasi soppiantato dall'onda fucsia del movimento transfemminista che da nord a sud ha invaso pacificamente l’Italia. «Contro la violenza patriarcale», lo striscione d'apertura della manifestazione romana partita dal Circo Massimo e arrivata davanti al ministero dell’Istruzione. «No alla scuola del merito, sì a una scuola laica. Contro la scuola omofoba e machista di Valditara».

RIPRODUZIONE RISERVATA