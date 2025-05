Migliaia in fila alla scoperta dei tesori nascosti 

Un centinaio di persone in fila già alle 9, oltre mille a fine serata, in piazza Indipendenza, aspetta almeno un’ora sotto i gazebo allestiti dal gruppo speleo Giovanni Spano che cura le visite guidate di scendere nel Pozzo di San Pancrazio. «Amazing», sorprendente, dicono Mike e Arietta, dal Colorado. «Ne valeva davvero la pena». Centinaia in “processione” per tutta la giornata all’Ospedale Civile (a fine serata saranno seicento) per visitare i sotterranei, e ottimo esordio (750 visitatori) anche per una delle cinque new entry, la scuola all’aperto Attilio Mereu, progettata da Ubaldo Badas durante il regime fascista. Monumenti aperti è un successo che non sbiadisce. E la prima giornata della ventinovesima edizione (oggi si replica) in giro per i 58 siti scelti da Imago Mundi per raccontare le bellezze, la storia e la cultura di Cagliari è un successo. Aspettando i numeri definitivi (per l’ultima edizione furono settantamila visitatori), ci sono le lunghe, pazienti, allegre, ordinate file di cagliaritani (ma anche tanti turisti) a testimoniarlo. E i cinquemila volontari, ragazzi e ragazze delle scuole e uomini e donne delle associazioni culturali, guide entusiaste e preparate.

Il boom

Vittoria, 2B della scuola media Manno (Istituto Satta-Spano-De Amicis) è una delle settanta tra ragazze e ragazzi che guida i visitatori alla scoperta dell’area archeologica di Sant’Eulalia. «È una grande emozione e un grande privilegio poter stare qui», dice. «Avere l’opportunità di studiare e conoscere il patrimonio storico e culturale della “tua” città è un privilegio», le fa eco Ginevra 3B. Un concetto che ribadisce anche Francesco, 3A, un “veterano” tra i ciceroni di Monumenti Aperti. «Da tre anni qui, sempre con passione», dice con un pizzico di orgoglio, «merito anche del lavoro delle prof.», aggiunge.

Cere e Massoneria

Solito successo per le Cere del Susini e la Casa Massonica . «Un vero capolavoro che non conoscevo», dice Rita, mentre con lo sguardo passa in rassegna le cere anatomiche di Clemente Susini alla Cittadella dei Musei. Spettacolari davvero, tanto che Carlo Felice ne rimase incantato e sborsò 14mila e ottocento lire per regalarle alla città. Va certamente al viceré di Sardegna la gratitudine per quell’intuizione dell’Ottocento che oggi consente di ammirare riproduzioni fedelissime di ogni parte del corpo umano. Identico successo per la Casa Massonica, in piazza Indipendenza, la più antica comunione massonica italiana, intitolata a “Vincenzo Racugno”, dove vivono le 28 Logge operanti nella città di Cagliari con circa 800 “fratelli.

Ma Monumenti Aperti non è solo siti, palazzi e musei: è, da tempo, anche itinerari tematici alla scoperta di luoghi di Cagliari. Come “trentapiedi”, il “treno” umano dell’università di Cagliari che quest’anno si concentra su Su Siccu: nove stazioni per raccontare punti di interesse, monumenti, luoghi di storia e di arte della riva urbana ricca di storie e di incontri che hanno plasmato la cultura cagliaritana. «Davvero una bella esperienza», racconta Silvia Demontis. «L’ultima volta avevo partecipato mal Trentapiedi a Sant’Elia, ogni volta un’esperienza ricchissima». Oggi, dalle 9, si replica.

