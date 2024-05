Migliaia in aeroporto ad accogliere la squadra 

Una folla oceanica in aeroporto per rendere omaggio al Cagliari che resta in Serie A. Alle 21.16, quando le porte si sono aperte ed è apparso Claudio Ranieri in testa seguito dalla squadra, la zona arrivi si è trasformata nell’Unipol Domus: cori, trombe, bandiere, sciarpe e fumogeni per accogliere il trionfale rientro da Reggio Emilia. Stavolta il tecnico era davanti a tutti, dopo che un anno fa in piena notte al ritorno da Bari non si era goduto il bagno di folla: «È bellissimo, mi fa piacere essere qui e quando sono felici i tifosi lo sono anche io», le poche parole dette (senza rispondere alla domanda sulla permanenza) appena prima di essere inghiottito da migliaia di persone in tripudio. Dietro di lui, a seguire, squadra e staff pronti a immortalare il momento: erano gli stessi giocatori a riprendere con gli smartphone i tifosi in delirio.

C’è chi c’era già un anno fa per la promozione e chi un abbraccio così a Cagliari non l’aveva ancora vissuto. Fra i più acclamati senza dubbio Yerry Mina, nuovo idolo dei tifosi e riempito di richieste di foto, autografi e soprattutto restare a lungo. Poi sfilano i vari Zappa, Aresti, Augello, Shomurodov, Petagna, Nández, Dossena, Viola (ancora coi pantaloncini da gara) e così via, riuscendo a fatica a uscire dall’aeroporto. Con l’orgoglio sardo rappresentato (fra gli altri) da Alessandro Deiola e Marco Mancosu. «Questa gente soffre e gioisce con noi tutto l’anno, giusto si goda questa salvezza: sono orgoglioso di poterne fare parte. Non ho mai avuto la percezione che la partita potesse andare male, avevamo tutto per farcela», ha detto il capitano di Reggio Emilia. «Stupendo, sofferto e strameritato: non avevamo dubbi che ci salvassimo. Farà bene a tutta la città», ha aggiunto il fantasista, reduce da una stagione travagliata per i tanti problemi fisici ma contentissimo.

L’aeroporto ha iniziato a popolarsi a metà pomeriggio, quando ancora il Cagliari non era nemmeno partito da Parma. Non meno di 2.000 i presenti, che hanno riempito la zona arrivi e l’ingresso restando fino alle 22 e attendendo che i giocatori - una volta ricevuto il primo abbraccio - andassero via con le loro macchine. «Una grandissima soddisfazione: Ranieri ha azzeccato tutto, è lui il protagonista di questa salvezza», la gioia di Michele Pintus. «E c’è anche chi indica protagonisti fra i giocatori: Scuffet, lo seguo dalle giovanili dell’Udinese e si vedeva che era promettente. Spero resti a lungo», aggiunge Ignazio Espa mentre cerca di fare le foto coi giocatori. E adesso il tifo attende una nuova grande festa, con la Fiorentina.

