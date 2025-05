Migliaia di visitatori tra chiese e musei 

Le voci dei piccoli studenti hanno narrato ai visitatori i sedici e gioielli architettonici di Tortolì. Guide preparate che, insieme a gruppi di volontari e a varie associazioni, hanno illustrato, raccontandone la storia, spesso avventurosa o magari legata al caso, di luoghi dal fascino unico, come il faro Bellavista e l’ex caserma reale dei carabinieri a cavallo. Quello appena trascorso è stato un fine settimana alla scoperta delle perle storiche e artistiche della cittadina con Monumenti aperti, la manifestazione promossa da Imago Mundi in collaborazione con l’amministrazione comunale. I visitatori, alcune migliaia tra sabato e ieri, quando non si sono fatti scoraggiare dalla leggera pioggia, hanno potuto vedere i monumenti selezionati per la rassegna, dalle chiese di Sant’Andrea, Sant’Anna, Sant’Antonio e San Salvatore a Su Forru ’e sa teula, dalle torri San Miguel e San Gemiliano alle scuole elementari centrali fino al teatro San Francesco, l’ex blocchiera Falchi, il museo “Su logu de s’iscultura”, il complesso archeologico S’Ortali ’e su monti, la stazione ferroviaria e Sa Domu Beccia, fresca di intervento di restauro. Per i siti extraurbani, il Comune ha messo a disposizione i bus navetta. Nei punti di interesse gli studenti ciceroni, dimostrando competenza e passione, sono stati protagonisti raccontando lo spaccato storico e tante curiosità che hanno incantato frotte di visitatori. L’edizione annuale si è chiusa nel tardo pomeriggio con il concerto che gli alunni del percorso musicale dell’Istituto comprensivo 2 di Monte Attu hanno tenuto nella cornice dell’ex blocchiera Falchi. (ro. se.)

