Migliaia di visitatori per il primo appuntamento di Saboris Antigus 

Una leggera pioggia non ha scoraggiato i numerosi visitatori che hanno invaso le strade di Gergei per l’esordio della tredicesima edizione di Saboris Antigus. Migliaia i visitatori, un successo che ha superato tutte le aspettative nonostante il cambio dell’orario e il vento che si è levato nelle ore serali.

Residenti e tanti turisti hanno continuato a girare per le strade e i vicoli entrando nei cortili allestiti, fermandosi nei punti di ristoro e apprezzando le tante degustazioni proposte. Il lungo percorso è stato animato dalla musica dei cori e dei suonatori, dalle esibizioni delle maschere tradizionali e dal ballo sardo davanti al Municipio, che ha visto impegnati diversi gruppi.

I visitatori si sono trattenuti fino a ora tarda e tanti si sono preoccupati di trovare un posto dove consumare un aperitivo e la cena.

Anche questa edizione di Saboris Antigus, che coinvolge nove paesi del Sarcidano e della Trexenta, si conferma un appuntamento atteso dalla gente del posto e dagli amanti di questo tipo di manifestazioni. Tanti i giovani che, partecipando, riscoprono la tradizione dei paesi dell’entroterra sardo.

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