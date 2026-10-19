Migliaia di visitatori alle Cortes, per il paese un’edizione da record 

La locandina diffusa dall’Aspen di Nuoro già prometteva bene: “Il gusto antico dell’ospitalità”. Sì, variante senza richiami in limba - per anni la tappa orgolese di Autunno in Barbagia ha sfoggiato un eloquente “ Gustos e nuscos ” - ma la sostanza non cambia: Orgosolo si conferma tra i paesi più gettonati di una rassegna che non sente il peso degli anni e non ha alcuna voglia di attenuare la sua attrattività.

Il fine settimana è stato da record: strutture ricettive al completo e migliaia di visitatori conquistati dai murales, dalla storia di un centro unico e dalle prelibatezze locali.

«Non ho mai visto così tanta gente per le cortes », esordisce una donna dal marcato accento cagliaritano, abituata ai weekend autunnali alternativi, da passare nei diversi borghi dell’entroterra sardo. «Da tempo volevamo venire a Orgosolo. Per i suoi murales, per il baco da seta, per il fascino che questo paese esercita da sempre. Devo dire che ne è valsa assolutamente la pena. Stavolta abbiamo trovato pure i nuovi musei, freschi d’inaugurazione».

Pienone il sabato, vera e propria invasione la domenica. L’appuntamento orgolese può essere sintetizzato così.

Parlare di numeri appare prematuro e azzardato, ma stando ai soliti bene informati circa 20mila visitatori hanno raggiunto il paese barbaricino nella sola giornata di domenica. Un successo.

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