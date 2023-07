Migliaia di visitatori alla mostra sui gladiatori in Sardegna 

Dall'inaugurazione, ad aprile, sino alla fine di giugno, la mostra “Gladiatori e Antica Roma in Sardegna: mito, storia e rappresentazione artistica” ha riscosso un notevole successo, superando i 9 mila ingressi. Con una media di circa tremila visitatori al mese, l'esposizione, frutto della collaborazione con il Mann di Napoli, ha dimostrato di essere un richiamo per gli appassionati di storia e cultura. Il presidente della Fondazione Barumini, Emanuele Lilliu, ha già annunciato ambiziosi piani per il futuro: «Vogliamo estendere e puntare a un inserimento di Sanluri nel protocollo, con i suoi musei e le sue attrazioni archeologico-culturali. Questo accordo farà sì che diventi di carattere territoriale e non solo comunale». (g. g. s.)

