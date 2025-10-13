Migliaia di turisti invadono via Roma e il traffico va in tilt  

Il sogno di un porto spalancato alla città a volte si trasforma in un incubo. Lo sanno bene gli automobilisti che, transitando tra il largo Carlo Felice e via Roma, nei giorni di attracco delle navi da crociera affrontano il caos agli incroci. Comitive infinite di turisti si riversano a scaglioni sull’onda dell’entusiasmo da vacanza in città ignorando spesso precedenze, semafori e strisce pedonali.

Basti pensare al lungomare New York 11 settembre, la prima barriera da superare per chi sbarca al porto e vuole raggiungere il centro: le strisce pedonali sono state ridotte di numero per rendere il traffico più scorrevole, ma costringendo tanti turisti ad attraversare dove capita. Il flusso di auto si deve bloccare, il rumore dei clacson si moltiplica e la rabbia dei cagliaritani aumenta.

Stesso discorso al semaforo nel Largo Carlo Felice davanti al Municipio. Il verde per chi scende da piazza Yenne dura pochi secondi. Troppo pochi per permettere a tutti i pedoni in arrivo dal porto di poter attraversare da piazza Matteotti. Le auto passano quindi con il contagocce, quelle in coda diventano sempre più numerose e l’”amore” per i croceristi si incrina in pochi minuti.

