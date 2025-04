Migliaia di turisti invadono la città 

In via Manno, evitarli è impossibile. Bisogna fare lo slalom tra le migliaia di persone che passeggiano. Succede anche ai più attenti di andare a sbattere contro qualcuno. Donne, uomini, bambini e anziani che si muovono quasi per inerzia. Persone e ancora persone. Inglesi, spagnoli, francesi, tedeschi, russi e moltissimi giapponesi. Mai visti cosi tanti in città. Se via Manno è un muro umano (soprattutto di crocieristi), a Stampace, Castello e Molentargius è un via vai continuo. Almeno fino al pomeriggio, quando arriva la pioggia e rompe quell’equilibrio precario di nuvole e sole della mattina, restano impalati davanti al Bastione di Saint Remy («la vista è davvero wow», dice Roberta, con il suo gruppo di Napoli), trattengono il fiato davanti al panorama a Castello («oltre ogni immaginazione»), girano per i negozi del centro, si lanciano alla scoperta dei prodotti dell’agroalimentare, dell’artigianato locale.

La giornata

Aspettando Sant’Efisio, la città fa il pieno di turisti. Cristiano e Adriana vengono da Firenze, arrivano a Molentargius per noleggiare una bici e fare un giro al parco. «Purtroppo tutte noleggiate», dicono, «faremo una passeggiata». «È la prima volta che veniamo a Cagliari, ma siamo habitué della Sardegna». Resteranno tre giorni a Cagliari (come da “manuale, la media dei pernottamenti è di 2,5 notti), «poi andremo a Carloforte per qualche giorno e torneremo a Cagliari per riprendere il volo, domenica prossima». A Molentargius ci sono Anya e Lena insieme a un gruppo di sette amiche. Arrivano dalla Russia: «Siamo in vacanza in Italia, Cagliari ci era stata suggerita da alcuni amici che erano già venuti qui due anni fa. Avremmo voluto andare a vedere il Poetto, sappiamo che si può fare già il bagno ma non siamo state fortunate con il clima. Ci riproveremo lunedì. Così abbiamo deciso di venire a vedere i flamingos , l’hotel ci ha informato che questo è il periodo della nascita dei piccoli. Spettacolo straordinario»

Cibo e monumenti

I turisti, dunque, sono arrivati. Provenienza: Europa, soprattutto. Francia, Spagna e Germania in testa, ma anche Giappone. Chika e Hina arrivano da un paese della prefettura di Tokyo. «Questa città è accogliente, i cagliaritani sono persone molto gentili. Davvero una bella sorpresa». Per tanti c’è il tempo per consumare, seduti in ristorante, il pranzo: «Questa pasta col pesce è eccezionale», per intendersi, erano spaghetti con arselle bottarga, spiegano Natalia a Lolita. Alla fine di via Roma, nel tentativo di salire verso San Benedetto c’è un gruppo di israeliani. Cercano di raggiungere il mercato di San Benedetto. «Ma adesso ci hanno detto che è chiuso, peccato perché nella nostra guida è indicato come uno dei luoghi da visitare a Cagliari», dice Terry Token. Provare a spiegare che, a parte che è domenica, che il mercato è stato trasferito per lavori p complicato. «Vedremo l’Anfiteatro e il Bastione, in alternativa. Lunedì ripartiamo per Roma», aggiungono. E c’è anche chi, come Hazel e le amiche, quarantenni londinesi, perdendosi nel labirinto della Marina, Cagliari l’ha scelta «perché abbiamo trovato un volo low cost». Oggi ripartiranno. Ma, davanti alla statua di Carlo Felice, promettono: «Ci torneremo in estate». ( ma. mad. )

