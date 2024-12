Migliaia di soldati nordcoreani morti in Ucraina 

Kiev. La collaborazione militare fra la Corea del Nord e la Russia si sta intensificando: secondo il Wall Street Journal, Pyongyang sta aumentando la fornitura di armi a Mosca per la guerra in Ucraina in cambio di denaro e petrolio, consentendo all’armata russa di guadagnare terreno. Dalle immagini satellitari emerge infatti che decine di fabbriche nordcoreane stanno lavorando a pieno regime, riferisce il giornale americano. Con un costo umano che però Kim Jong-un sembra disposto a pagare pur di assicurarsi l’alleanza militare con Vladimir Putin. Migliaia di soldati nordcoreani inviati in supporto all’esercito russo sarebbero infatti morti o rimasti feriti al fronte, nel Kursk, la regione russa in parte invasa dalle forze di Kiev in estate e che Mosca sta cercando di riconquistare. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che cita “dati preliminari” forniti dal capo delle sue forze armate Syrskyi dalla linea del fronte, le perdite nordcoreane «hanno già superato i 3.000» uomini. Ma questo non frena Pyongyang, che starebbe pensando di inviare «altre truppe ed equipaggiamento militare», ha avvertito il leader ucraino.

E mentre Zelensky spera che Donald Trump, una volta insediatosi, possa fermare Putin nonostante l’assistenza nordcoreana, il Cremlino fa sapere che non ci sarà al momento un incontro tra lo zar e il tycoon - che domenica ha auspicato di poterlo fare al più presto - anche se molti Paesi si sarebbero già offerti come sede di un eventuale faccia a faccia. Il presidente ucraino non perdona invece allo slovacco Robert Fico di aver rotto, dopo Viktor Orban, il fronte europeo anti-Putin andando a Mosca spinto dall’urgenza di trovare una soluzione alla chiusura da parte di Kiev dei rubinetti di gas russo verso l’Europa dal 31 dicembre. Dopo l’incontro Fico, che ha già interrotto gli aiuti di Bratislava all’Ucraina, ha dichiarato che Putin ha confermato di essere pronto a «continuare a fornire gas all'Occidente e alla Slovacchia».

