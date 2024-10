«Migliaia di ragazzi con certificazione, rinforzare i tirocini» 

I numeri forniti da Giuseppe Argiolas, presidente del Coordinamento italiano insegnanti di sostegno sono impressionanti. «Sono oltre 10.000 i bambini e ragazzi per tutti gli ordini e gradi di scuola che hanno una certificazione per l’assegnazione di risorse alle classi con l’individuazione di docenti di sostegno». Di questi «3.400 sono i docenti di sostegno impegnati in attività d’inclusione e d’integrazione scolastica per la provincia di Cagliari». Cifre importanti anche per gli educatori assegnati alle famiglie che lavorano nelle scuole per l’autonomia e la comunicazione. «Sono circa 1700 per tutti gli ordini e gradi di studio». La spina nel fianco è la carenza di docenti. «Restano ancora da definire i rapporti in deroga autorizzati dagli uffici scolastici provinciali che dovrebbero aggirarsi intorno al 10% rispetto all’organico di diritto (circa 3400)».

Secondo Argiolas, l’altro problema importante riguarda la riduzione da 60 Crediti formativi universitari a 30 per i Tfa (tirocinio formativo attivo) non accettabile dalle famiglie che chiedono il ripristino dei 60 Cfu. Anche noi del Ciis chiediamo con forza una formazione più adeguata rispetto alle esigenze degli alunni».

