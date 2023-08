Migliaia di persone per la sagra del pesce  

Ieri il primo assalto: una folla di persone si è presentata per la Sagra del pesce al Lazzaretto di Sant’Elia. E oggi si replica con la seconda giornata, sempre dalle 19 per una tredicesima edizione da record. Attivo, con la collaborazione del Ctm, un servizio di bus navetta ogni dieci minuti dall’Arena grandi eventi fino al piazzale del Lazzaretto dalle 18 alle 24. Sarà così possibile lasciare l'auto nel grande parcheggio cuore del vecchio stadio Sant’Elia che per l’occasione sarà custodito.

Per la tredicesima edizione confermato il menu: nel weekend verranno arrostiti 1200 chili di pesce tra muggini, orate e spigole, serviti anche 1500 chili di frittura, 800 chili di calamari e poi anguria, acqua e vino a volontà. Mille posti a sedere, per permettere di gustare comodamente il cibo. Un super lavoro da parte degli organizzatori, i circa cento volontari dell’associazione Sagra del Pesce Sant’Elia Vecchio Borgo del presidente Andrea Loi e del vice Enrico Caredda. E ci sarà anche musica con balli e karaoke.

Nella prima giornata, nonostante il forte vento, in migliaia si sono messi in fila per ricevere la loro porzione, sempre abbondante, di pesce arrosto e frittura. Anche oggi la macchina organizzativa, al lavoro da diverse settimane per far in modo che funzioni tutto alla perfezione, si vorrà far trovare pronto per portare a termine una edizione – si spera – da record. «Vogliamo mettere in mostra il nostro meraviglioso quartiere e la sua gente». è il messaggio ribadito dai volontari.

