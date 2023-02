«Migliaia di pazienti rischiano di perdere l’assistenza» 

Migliaia di pazienti rischiano di rimanere di nuovo senza medico e il sindaco di Carbonia Pietro Morittu alza la voce con un messaggio inequivocabile alla Regione: «La misura è colma: per migliaia di famiglie le conseguenze saranno inaccettabili».

La reazione del primo cittadino di Carbonia deriva dal mancato accordo fra assessorato regionale alla Sanità e alcune sigle sindacali per la dislocazione dei medici di base anche nelle sedi disagiate. Gli effetti potrebbero travolgere pure Carbonia e il Sulcis Iglesiente. E lo scenario potrebbe ripresentarsi identico o più grave di quello della scorsa estate, quando 4000 cittadini di Carbonia erano rimasti senza medico salvo poi essere ricollocati grazie al fatto che a vari professionisti era stato consentito di portare i loro massimali da 1500 a 1800 pazienti. «Difatti – premette Morittu – va un doveroso grazie ai medici di Carbonia per il carico di responsabilità che si sono assunti ma la notizia della mancata sottoscrizione dell’accordo tra Regione e alcune sigle sindacali sull’uso dei medici nelle sedi disagiate, è anche per noi esiziale». La proposta prevedeva di redistribuire l’impiego dei camici bianchi dalle città più popolate (dove i cittadini hanno una discreta possibilità di scelta del medico), alle zone periferiche dove spesso non si ha possibilità di scelta e talora neppure un medico di famiglia. «Il Sulcis Iglesiente – rimarca Morittu - è da considerare zona periferica dal punto di vista geografico, economico e sociale: la mancata intesa metterà in crisi il sistema sanitario e migliaia di pazienti non avranno un medico neppure per una ricetta». Allarme che si somma alla carenza dei pediatri di libera scelta.