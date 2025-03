Migliaia di mascherine gettate tra i campi 

Centinaia o forse migliaia di mascherine chirurgiche gettate in campagna, tutte ancora sigillate nelle buste col logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dispositivi sanitari acquistati cinque anni fa dal Governo a caro prezzo per fare fronte alla pandemia di Covid e mai utilizzati. A ritrovarli è stato un pensionato sestese, Piero Manunza, 77 anni, a poca distanza dal suo terreno dove coltiva qualche ortaggio, non distante dal ponte sulla 131.

La scoperta

«Capita ogni giorno di trovare spazzatura», spiega l’uomo, «visto che le nostre campagne sono ormai ridotte a discariche, ma questa scoperta mi ha indignato ancora di più». Indignazione comprensibile: le mascherine facevano quasi sicuramente parte di un lotto destinato alle scuole o a uffici pubblici, visto che riportano il timbro del Governo e del commissario straordinario all’emergenza. Poi, passato il Covid, sono state accantonate chissà dove e infine buttate di nascosto in mezzo ai campi. Soldi pubblici sprecati, ma anche rifiuti smaltiti illegalmente. E non è servito chiamare carabinieri e polizia locale: «Non ce ne possiamo occupare», è stata la risposta.

Il racconto

«Qualche giorno fa ho notato tre bustoni mentre andavo nel mio terreno – spiega Manunza – mi sono avvicinato per capire di cosa si trattava e ho visto che erano pieni di mascherine ancora sigillate con il marchio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con me c’era un mio vicino e insieme abbiamo commentato che non era normale». Così il pensionato decide di comportarsi da cittadino scrupoloso e telefona ai carabinieri. «Mi hanno risposto che non era di loro competenza, di chiamare la polizia locale». Anche la seconda chiamata però non va meglio. «Mi hanno detto che si trattava di un problema di rifiuti. Poi mi hanno richiamato dal Comune dandomi della disposizioni per lo smaltimento. In definitiva me ne devo occupare io: venerdì metterò fuori dal mio cancello le buste con le mascherine e mi hanno assicurato che passeranno a ritirarle». Insomma, nessuno a quanto pare farà controlli sulla provenienza e su chi avesse il compito di smaltirle secondo le regole.

«Una vergogna»

Una vicenda che ha lasciato l’amaro in bocca a Manunza. «Quei dispositivi sono stati acquistati con i soldi di tutti noi – dice – ed è vergognoso che non solo non siano stati utilizzati ma alla fine siano stati gettati illegalmente in campagna. Ma la cosa più assurda è che in Comune mi hanno detto che ho pure rischiato a raccoglierle e farmene carico, pare infatti che se uno trova spazzatura in campagna deve mandare una mail senza toccare nulla, altrimenti si rischiano conseguenze penali».

