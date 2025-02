Migliaia di iraniani in piazza a Parigi 

Hanno lottato per la libertà quando lo Scià di Persia aveva imposto un clima di terrore in Iran e ieri hanno manifestato contro il regime degli ayatollah. Migliaia di iraniani, sostenitori del Consiglio nazionale della resistenza iraniana, guidato da Maryam Rajavi, si sono ritrovati a Parigi nel giorno del 46° anniversario del rovesciamento della dittatura dello Scià. Una manifestazione una marcia pacifica, a cui hanno partecipato anche molti italiani provenienti da tutta la Penisola e dalla Sardegna (rappresentata dalla sassarese Virginia Pishbin, presidente dell’associazione Giovani iraniani residenti in Italia), per chiedere un cambio di regime in Iran e l’instaurazione di una repubblica democratica.

I partecipanti hanno chiesto che venga avviata «una politica decisiva contro il regime iraniano», «che prende in ostaggio i cittadini stranieri». La denuncia del Consiglio della resistenza iraniana si concentra sull’intensificazione della repressione verso i dissidenti. «Un numero significativo di prigionieri si trova attualmente nel braccio della morte, tra cui molti prigionieri politici – in particolare quelli accusati di sostenere l’Organizzazione dei Mojahedin del popolo iraniano (PMOI/MEK) – che rischiano un’esecuzione imminente. Solo nel 2024, il regime iraniano ha giustiziato 1.000 prigionieri, segnando il numero più alto di esecuzioni negli ultimi tre decenni», denuncia il Consiglio.

Alla manifestazione di Parigi hanno preso parte anche Guy Verhofstadt, ex primo ministro del Belgio, e Ingrid Betancourt, la leader dell’opposizione colombiana che venne rapita dalle Farc, rappresentanti dell’Assemblea nazionale e del Senato francese, oltre che di società e associazioni iraniane di tutta Europa. È stata firmata una dichiarazione di sostegno da parte di 14 ex leader mondiali e dozzine di politici e personalità internazionali. «Nell’anniversario della rivoluzione iraniana del 1979, siamo fermamente al fianco del coraggioso popolo iraniano nella sua lotta per porre fine alla dittatura religiosa e stabilire una repubblica veramente democratica e laica – si legge – attraverso le rivolte a livello nazionale, il popolo iraniano ha chiaramente dimostrato il proprio desiderio di porre fine all’attuale regime. Denunciamo la dittatura clericale per il suo governo oppressivo e le violazioni dei diritti umani, e rifiutiamo anche la dittatura dell’ex Scià, riconoscendo le sofferenze di entrambi i regimi». In conclusione, «No al dittatore, sia lo Scià o i Mullah, sì alla Repubblica democratica», dicono i rappresentanti di Cnri e associazione Giovani iraniani residenti in Italia e si chiede ai governi di riconoscere il diritto all’autodeterminazione e alla liberazione dalla tirannia.

