Migliaia di fedeli per Santa Maria   

In migliaia hanno partecipato alla festa di Santa Maria, un momento di devozione che ha richiamato fedeli da tutta la zona. Videolina ha seguito in diretta, dalle 18 sino a tarda sera, la manifestazione religiosa. Davanti alla splendida chiesa romanica monsignor Walter Erbì, nunzio apostolico in Liberia, ha celebrato la messa. Al termine la processione con tanti sindaci. C’era anche Paolo Truzzu, primo cittadino di Cagliari e sindaco della Città metropolitana. Il simulacro della santa, in processione, ha fatto una sosta davanti alla chiesa parrocchiale di Santa Giusta, per poi fare rientro nella chiesa del dodicesimo secolo. «Per la nostra comunità è un Natale anticipato», ha detto il sindaco di Uta, Giacomo Porcu. «Per i nostri concittadini è un momento straordinario, irrinunciabile. E in tanti tornano in paese per Santa Maria».

