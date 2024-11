Migliaia di centauri sulla 125, la Svizzera chiede più controlli 

Un mese fa era salita agli onori della cronaca, la lettera inviata dal sindaco di Baunei Stefano Monni alle ambasciate di Svizzera, Austria e Germania con l’intento di sensibilizzare i motociclisti che a migliaia percorrono ogni estate la Statale 125, con annessi incidenti a volte mortali e incidenti sfiorati, causa sorpassi spesso azzardati. Ora a fare notizia è la risposta pervenuta al comune di Baunei, nei giorni scorsi, a firma del Capo degli Affari consolari dell’ambasciata svizzera, il console Philippe Bartschi. «Concordo in toto sulla necessità di compiere ogni sforzo atto a sensibilizzare i turisti circa pericolosità e criticità da tenere in debita considerazione – scrive il console elvetico Bartschi – non sta certo a me fornirle dei suggerimenti specifici per risolvere l’evenienza segnalataci superandola magari in modo più efficace, senza nessuna intenzione offensiva nei confronti della sua amministrazione, attraverso controlli da parte della polizia, l’introduzione di un’apposita segnaletica multilingue, l’installazione di autovelox per favorire la sicurezza di chi percorre la 125». Il sindaco è soddisfatto. «Ci ha fatto piacere ricevere la nota dell’ambasciata svizzera nella quale ci ringraziano per la nostra “premura” e ci informano che la problematica che abbiamo sollevato non è di loro stretta competenza. Per noi è già tanto che se ne parli, perché abbiamo a cuore la tutela degli utenti della circolazione e abbiamo a cuore l’integrità fisica dei tanti cittadini svizzeri che vengono a trovarci con le due ruote».

