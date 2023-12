Migliaia di cartelle fantasma 

«La Raccomandata viene consegnata in 4 giorni lavorativi, oltre quello di spedizione». Il dato reclamato sul sito di Poste.it offre certezze per chi attendeva il piano di rientro dei debiti tributari richiesto con la Rottamazione Quater voluta dal Governo. Ma a Nuoro come altrove è scoppiato il caos. Migliaia di raccomandate spedite dall’agenzia delle Entrate e Riscossione nei mesi scorsi hanno mandato in tilt il sistema di consegna, facendo arrivare la preziosa missiva anche mesi dopo la tassativa data di scadenza della prima rata prevista il 30 ottobre scorso. Alcune lettere con accettazione e piano di rottamazione, partite dalle poste di Padova ad agosto sono state consegnate a Nuoro a ridosso della seconda scadenza prevista il 30 novembre.

Opportunità della rottamazione persa? Non ancora, ma solo grazie all’emendamento al cosiddetto decreto Anticipi, approvato in via definitiva dal Parlamento, e che stabilisce che entro lunedì 18 dicembre sarà ancora possibile effettuare il pagamento, senza sanzioni né interessi di mora, delle prime due rate. Per chi non ha ricevuto la raccomandata rimane solo una strada, verificare sul sito o recarsi negli uffici dell’Agenzia delle entrate.

I dati

Poste Italiane, interpellata sui ritardi nelle consegne in città, si riserva di fornire un dato ufficiale, ma sarebbero alcune decine di migliaia (una per ogni nuorese) le cartelle arrivate nella centrale di distribuzione di Nuoro. Impossibile smaltire in tempo utile l’imprevisto carico. Non solo rottamazioni, ma anche bolli auto non pagati, Imu e altre notifiche. Così molti cittadini hanno pensato di perdere la possibilità della rateazione. Un dato, quello complessivo di 40 mila notifiche, non verificabile negli uffici provinciale dell’Agenzia delle Entrate, perché la riscossione è gestita dalla sede centrale, ma ritenuto verosimile. Le difficoltà nella consegna non sarebbero dovute solo all’enorme mole di lettere, ma anche alla carente toponomastica delle vie dei comuni. Il caso limite è quello di un accertamento indirizzato alla sede di un Comune ritornato indietro per via dell’indirizzo sconosciuto.

Le testimonianze

Nella sede dell’Agenzia delle entrate e Riscossione di Nuoro i cittadini raccontano: «Io attendevo la cartella della rottamazione da tempo. Non sapevo se fosse stata accettata la richiesta, mi è arrivata qualche giorno prima della seconda scadenza». L’uomo mostra il percorso e la tracciabilità della raccomandata che gli ha fornito Poste e che era stata spedita dall’Agenzia di riscossione da Padova il 31 agosto scorso. La raccomandata è “atterrata” al centro operativo delle Poste di Elmas il 4 settembre, poi il 15 dello stesso mese era già a Nuoro, dove ci sono voluti un mese e mezzo per la consegna avvenuta il 23 novembre. Un imprenditore edile, chiede l’anonimato, è agitato. Aveva chiesto la rottamazione di circa 300 mila euro. Il suo debito era stato rottamato a 150 mila euro, ma ha saltato le prime due rate per i ritardi. «A me è arrivata 10 giorni dopo la prima scadenza – racconta un altro cittadino – ma fortunatamente mi ero allarmato e avevo già controllato on-line, ho scaricato tutto e pagato in tempo. Ma c’è chi non è stato attento o non può accedere ad internet, conosco chi ha un debito di 38 mila euro, attendeva invano la notifica».

Nuova scadenza

Evidentemente non un problema solo barbaricino, visto che in soccorso del contribuente, tre giorni fa è stato approvato lo slittamento dei termini per il pagamento senza more entro il 18 dicembre, scadenza che non prevede i 5 giorni di flessibilità.

Per i pagamenti devono essere utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, disponibili in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Se non si paga o si paga oltre il termine o una cifra inferiore all’importo previsto, cadranno i benefici della definizione agevolata e quanto pagato verrà un acconto sul debito complessivo iniziale.

