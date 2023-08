Migliaia di bottiglie abbandonate, protestano i comitati 

Basta farsi un giro nelle diverse strade della città per rendersi conto che ce ne sono migliaia. Un numero incalcolabile di bottiglie vuote lanciate quasi sempre dalle auto in corsa, ma non solo, nelle cunette delle diverse arterie.

In questi giorni abbondano soprattutto nelle strade del mare, dove si riversano i vacanzieri diretti o di ritorno dalle spiagge. Una brutta abitudine che sembra difficile da estirpare.

Il fenomeno è stato denunciato anche dal Comitato di Margine Rosso da sempre in prima linea nella lotta all’abbandono di rifiuti e qualche settimana fa anche l’associazione Cittadinanza attiva Oikos ha organizzato una passeggiata per la raccolta delle bottiglie in via Fiume.

«Il lancio della bottiglia è un classico esempio di preistorica civiltà», commenta il presidente del comitato Emanuele Contu. «Ne troviamo migliaia sparse nelle cunette di tutte le strade extraurbane. Un classico della stupidità umana».

Ne hanno trovato centinaia anche tra il canneto di via Fiume e la zona di Margine Rosso. Per non parlare del Poetto dove le bottiglie, vengono abbandonate nella passeggiata e nel parco giochi per i bambini dopo notti ad alto tasso alcolico.

