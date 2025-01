«Migliaia di aziende agricole rischiano di perdere i rimborsi: la Regione riapra il bando» 

Molti fondi e pochi beneficiari: dei finanziamenti previsti dalla Regione per lo stato d’emergenza regionale relativo alla situazione del deficit idrico, sono soltanto 6 su 23 i Comuni nel Sulcis Iglesiente e 142 su 377 in tutto il territorio regionale, a poterne usufruire.

Esclusi

La causa che taglierebbe fuori dalla possibilità d’indennizzo quasi 2 mila aziende nel solo Sulcis Iglesiente e 25 mila in totale, sarebbe da riscontrare nel breve lasso di tempo concesso per la partecipazione al bando e in un livello di dati da inserire per le singole imprese, decisamente elevato e con un iter farraginoso e troppo lungo da espletare. A denunciare una situazione che rischia di mettere ulteriormente in ginocchio migliaia di aziende agro pastorali, è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gianluigi Rubiu, che tramite un’interrogazione alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale Gianfranco Satta, richiede un immediato intervento atto alla risoluzione del problema.

Il bando

Per far fronte ai danni causati dalla siccità avvenuti lo scorso anno, con una delibera della Giunta, la Regione approvò nel passato novembre dei finanziamenti a favore dei Comuni (tramite l’agenzia Laore) a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali. Uno stanziamento complessivo di risorse dal bilancio regionale 2024 pari a 5 milioni di euro: «Il termine fissato per la presentazione delle domande on line era inizialmente dal 22 novembre scorso al 23 dicembre, poi prorogato al 7 gennaio. - spiega Gianluigi Rubiu - Ma sono migliaia le aziende e i Comuni che sono rimasti tagliati fuori dalla possibilità d’ottenere gli indennizzi ed i motivi sono da attribuire alle procedure previste dal bando predisposto dall’agenzia “Laore”, le quali richiedono alle singole imprese una compilazione dei dati da inserire troppo complicata. Inoltre i termini previsti dalla stessa agenzia per il caricamento dei dati da parte dei Comuni e dalle imprese, si è rivelato insufficiente ad accogliere tutte le richieste». Rubiu rivela come ad oggi siano numerosi i Comuni rimasti esclusi dalla perimetrazione delle aree per le quali è possibile richiedere gli indennizzi: «È sufficiente consultare le tabelle presenti nel portale di Laore per rendersi conto di quante realtà non hanno al momento la possibilità di poter usufruire dei fondi messi a disposizione. - prosegue - I numeri sono impietosi, a livello regionale soltanto 142 Comuni su 377 risultano esser beneficiari. Nel territorio del Sulcis Iglesiente solo 6 su 23. Tirando le somme, ad oggi circa 25 mila aziende sarde resteranno tagliate fuori dagli indennizzi»

La richiesta

Per il consigliere di FdI la soluzione più ovvia è quella di riaprire i termini per la presentazione delle domande, dando il massimo risalto alle modalità di richiesta degli indennizzi e semplificando le procedure d’accesso alle aziende colpite dai danni causati dalla siccità: «La mancata riapertura dei termini - prosegue Rubiu - procurerebbe un enorme danno all’agricoltura sarda, la quale è già da tempo, fortemente provata dalle crisi climatiche, dalle lungaggini burocratiche e dall’emergenza bluetongue».

