Mighela sul tetto d’Europa 

È di Villagrande l’atleta che sale sul tetto d’Europa al campionato continentale di Brazilian Jiu Jitsu che si è tenuto nei giorni scorsi a Lisbona. Donatella Mighela, classe 1978, affiancata dal team Budoclan, si è data battaglia sul tatami confrontandosi con atlete provenienti da tutta Europa e non solo.

Dopo aver vinto quattro incontri, due in categoria e due negli open, è salita sul primo gradino del podio conquistando due medaglie d’oro.«È stata una giornata molto intensa», ha commentato l’atleta villagrandese, «ma alla fine è arrivato quello che volevo, due ori!». Il racconto di Donatella Mighela è carico di emozione. «La gara si è rivelata molto bella, ero determinata, concentrata, sapevo cosa volevo». L’atleta non intende cullarsi sugli allori appena conquistati in Portogallo. «Ora è necessario concentrarsi per i prossimi obiettivi».

Grande successo per la scuola di arti marziali budoclan di Tortoli, che vede trionfare una sua atleta in questa disciplina, segno del buon lavoro che lo staff della sezione Brazilian Jiu Jistsu, coordinata dal coach Alessandro Fadda, sta portando avanti con passione e impegno.

