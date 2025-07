«Mietitrebbie in azione, ma è un mestiere ormai in via d’estinzione» 

Minore superficie coltivata (meno di 20 mila ettari nell’Isola), investimenti molto importanti e rischi d’impresa sempre dietro l’angolo: l’attività del trebbiatore in conto terzi (quelli che mietono il grano nei campi altrui) non paga più. E se il mestiere, un tempo remunerativo, non si può definire in via d’estinzione è solo per la testardaggine dei contadini che continuano a seminare il cereale, a dispetto dei prezzi bassi del grano (quest'anno in calo di quasi dieci euro a quintale rispetto al 2024) e dei cambiamenti climatici che determinano annate e rese disastrose.

Dal Campidano alla Trexenta la mietitura è nel pieno dell’operatività. «Ormai non si vive più solo della campagna di mietitura che, questo si, aiuta, ma per andare avanti e far quadrare il bilancio aziendale e familiare occorre fare anche altro: coltivare in proprio anche altre colture come carciofo e asparago», afferma Massimo Tidili, 54 anni, trebbiatore contoterzista di Nuraminis, che per 20-25 giorni, a giugno, mette la sveglia alle 6,30, saluta la famiglia, sale sulla macchina e ne scende 12 ore dopo. Una giornata di lavoro pienissima, per tagliare in media 17 ettari (a 110 euro più iva) e portare a casa anche 2 mila euro lordi al giorno. «Il nostro lavoro è migliorato rispetto al passato: le macchine più moderne che arrivano a costare anche 300mila euro, ci agevolano, e non solo perché abbiamo l’aria condizionata nella cabina di guida, ma ormai lavoriamo sotto costo e d’altronde non possiamo permetterci di alzare i prezzi perché anche i coltivatori, col grano a meno di 30 euro al quintale, stanno peggio di noi», continua Tidili, trebbiatore di seconda generazione. «Da bambino andavo dietro a mio padre con la mietitrebbia, avevo 10-12 anni, e da allora non ho più smesso», aggiunge Tidili, che sente il dovere di portare avanti il mestiere del padre Lucio, scomparso da tempo.

La tradizione di famiglia lega a questo mestiere anche Alberto Deidda, 50 anni, di Mandas. «È partito tutto da mio nonno Umberto negli anni 60, e da mio padre Gianni. Oggi se non hai la passione non fai questo lavoro, in un mese di campagna guadagni un po’ di soldi ma devi spalmarli in un anno e i conti non tornano mai: io lavoro 400 ettari a stagione ma abbiamo anche un negozio e vivo di quello», sciorina Deidda, che fa l’elenco delle criticità: «I costi di manutenzione e dei ricambi sono più che raddoppiati, senza contare l’usura della macchina e nostra, fisica, per un lavoro che resta molto duro. E poi il gasolio: 20 anni fa era a 60 centesimi al litro e ora costa il doppio». Con un serbatoio di 350 litri, si fa presto a fare i conti, sempre a favore degli industriali: «Il grano è pagato 28 al quintale, un quintale di pane ne costa 400. Così non si può andare avanti».