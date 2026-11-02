“Mieli di Sardegna: un patrimonio da valorizzare” Al parco di Molentargius si chiude il progetto 

Appuntamento oggi alle 15.30 al Parco naturale di Molentargius per l’ultimo appuntamento del percorso educativo-esperienziale “Mieli di Sardegna: un patrimonio da valorizzare”.L’iniziativa, organizzata da Istrù Formazione e Sviluppo, vedrà protagonisti i giovani under 13 del Cagliari Calcio e gli ospiti di Anffas Sardegna, accompagnati dai volontari dell’Agesci Cagliari 9.La prima attività è prevista al Rifugio dei Forzati alle 15.30, seguita poi dalla visita all’apiario didattico del Parco e da un laboratorio sensoriale dedicato ai mieli.Prima dell’ingresso in apiario, saranno illustrate le regole di sicurezza e i partecipanti indosseranno tute e guanti da apicoltore.

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