Miele, ultimi giorni per partecipare al concorso di Montevecchio 

Nella sagra del miele di Montevecchio un posto d’onore spetta al concorso dove i mieli tipici della Sardegna si sfidano sul piano della qualità. I campioni di miele devono essere consegnati alla commissione entro questo mese.

Il concorso è organizzato dai Comuni di Guspini e Arbus con Pro Loco Guspini, Gal Linas Campidano e Parco geominerario e la collaborazione dell’Albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele. Lo scopo è incentivare le migliori produzioni e valorizzare le diverse qualità. Il Medio Campidano quest’anno ha vissuto un’annata pessima. Lo racconta Giorgio Saba, uno dei principali produttori della zona: «Pochissima produzione. La raccolta di miele di eucalipto e di timo è ancora in corso, vedremo se riesce a dare risultati positivi. Parteciperò alla sagra perché è la più importante rassegna del settore. Richiama tanti visitatori. Bisognerebbe incentivare i luoghi dove consumare un pasto, favorendo l’accoglienza, punti ristoro magari con prodotti tipici. La sala del convegno molte volte non riesce a contenere tutti i partecipanti».

Marcello Serru, vicesindaco di Guspini: «L’appuntamento, crediamo, è il più importante per il settore apistico regionale. Il culmine è rappresentato nelle premiazioni e nel convegno tecnico di apicoltura di fine agosto.

RIPRODUZIONE RISERVATA