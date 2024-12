Miele, torroni e ceramiche nei padiglioni della Fiera 

Si è conclusa la 42ª edizione della Fiera Natale, appuntamento di rilievo nonostante una leggera flessione nell’affluenza durante l’ultimo weekend. Tra i protagonisti dell’evento spicca il padiglione agroalimentare, con circa 60 aziende sarde. Le specialità locali, dal pane carasau al miele biologico, hanno riscosso grande interesse. «Il miele di eucalipto è andato a ruba», spiega Mauro Frau, produttore di miele e zafferano. Anche Salvatore Calledda, maestro torronaio di Tonara, ha avuto un ottimo riscontro: «Il weekend del vintage è stato il migliore». Successo per i laboratori artigianali, come quello di ceramica condotto da Claudia Campollu, che ha coinvolto molti bambini, e per lo stand di riciclo creativo di Anna Carboni. Tante presenze, «nonostante la pioggia», dice Carboni. Apprezzatissimo anche il Villaggio di Babbo Natale, con laboratori e spettacoli per bambini, e le iniziative solidali, tra cui la pesca miracolosa dell’associazione Coro Meo per raccogliere fondi destinati ai cani randagi. Efisio Busonera, riproduce i casotti storici del Poetto e ha registrato ottimi risultati: «Ora mi tocca riprodurre tutti quelli venduti». Romina Melis, con le sue creazioni al cioccolato, racconta: «Una signora ha voluto tutti gli assaggi, ci ha fatto i complimenti ed è andata via, è stato molto divertente».

RIPRODUZIONE RISERVATA