Miele solidale per la lotta alla lebbra 

L'iniziativa “Il miele della solidarietà”, già presente da tempo in varie piazze d'Italia, è arrivata ieri e oggi nelle varie parrocchie nuoresi e di alcuni paesi limitrofi per celebrare la settantunesima giornata mondiale dei malati di lebbra. Non solo, oggi dalle 10 alle 20, grazie alla concessione della direzione dell'Eurospin, sarà presente con un banchetto nel punto vendita del Borghetto.

In ogni spazio dei volontari Aifo distribuiranno il miele della solidarietà, un prodotto equosolidale proveniente da piccoli produttori. Il ricavato sarà interamente devoluto ai progetti di cura, prevenzione, riabilitazione dei malati di lebbra, e per le azioni socio-sanitarie dell'associazione stessa che garantiscono salute e inclusione a migliaia di persone nel mondo.

Un male conosciuto nella storia dell'uomo, attuale, come afferma il responsabile del gruppo Aifo Nuoro Armando Manca: «La lebbra è un male antico che ancora affligge l’umanità, sempre endemico nei paesi più poveri privi di risorse sanitarie, economiche e scarsa igiene. I nuovi casi nel mondo sono 174.087 (dati OMS 2022), il 51 per cento di questi sono bambini». Un invito a sostenere l'importante iniziativa all'insegna dell'altruismo, con un simbolo (il miele) legato alla vita e alla cooperazione.

