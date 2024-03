Miele sardo a rischio, sfida degli apicoltori tra eccellenze e crisi  

L’equilibrio ambientale e la tutela della biodiversità passa, in gran parte, attraverso le api. Si stima che la loro attività sia strettamente collegata al 76% di quanto mangiamo tutti i giorni. La Sardegna vanta una piccola eccellenza di produzione di miele che racchiude in sé caratteristiche uniche grazie al suo patrimonio di biodiversità, ma la sua esistenza sembra seguire l’inesorabile destino delle abitanti degli alveari. Negli ultimi 17 anni, a causa della continua urbanizzazione, dell’inquinamento e dell’uso di insetticidi, il numero di specie di api è diminuito e le popolazioni sono calate notevolmente, un declino che mette a rischio non solo la loro esistenza ma dell’intera diversità biologica dell’ecosistema ambientale.

I numeri

Attraverso il sistema informativo veterinario nazionale si evince che il comparto del miele sardo è in stallo, è formato da 2375 apicoltori di cui soltanto 923 svolgono la attività di produzione per il commercio. Gli alveari distribuiti su tutto il territorio regionale, tolti quelli ad uso familiare, sono 52.150 su 58.451, un numero che diviso per i produttori esistenti non supera la media di 50 alveari ad azienda. Pochi alveari ma molte varietà: agrumi, asfodelo, cardo, corbezzolo, eucalipto e rosmarino. Secondo le rappresentanze territoriali del settore il numero delle aziende che si occupano di apicoltura è fermo al 2016 e quasi nessuno ha voluto fare il salto dalla produzione di miele ad uso familiare a quella commerciale. Le motivazioni sono quasi strettamente economiche: a fronte di un costo medio di gestione aziendale molto alto i finanziamenti e incentivi allo sviluppo di impresa sono molto bassi o inesistenti e il mercato non ha i numeri per reggere i costi di produzione. Secondo un report presentato da Apiaresos, la Associazione apicoltori della Sardegna, sui dati Crea, il consiglio per la ricerca in agricoltura, è stato stimato che il costo per la produzione di un chilo di miele equivale a 13 euro mentre il prezzo medio di vendita è di 12 euro. Le poche risorse messe a correre nel PSR, attraverso il piano apistico regionale per il 2023, sono state di 524.769 euro, mentre per i prossimi 4 anni sono programmate 700mila euro. Un finanziamento che si regge sul vecchio regolamento comunitario che, come viene spiegato nel portale della Regione, sarebbe nato per «supportare le pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico, a copertura dei maggiori costi e minori guadagni», ma in realtà, come si è visto, i costi superano i guadagni.

L'esperto

Secondo Luigi Manias, apicoltore professionale e guida per 37 anni della associazione Apiaresos, la vera lacuna risiede nella assenza di un finanziamento stabile e congruo per lo sviluppo del settore: «L’ultima legge regionale che potrebbe aiutare a risollevare le sorti della produzione del miele isolano è la numero 19 del 2015, ma questa non viene finanziata da 5 anni. Gli apicoltori in questi anni sono andati avanti soltanto grazie ai propri sforzi e investimenti e in qualche raro caso in sinergia con i Gal, i gruppi di azione locale che soprattutto nelle aree disagiate, hanno potuto catalizzare dei progetti specifici». La Sardegna, che in molti casi ha svolto il compito di laboratorio per la applicazione e lo sviluppo di progetti di carattere ambientale, potrebbe oggi cogliere una nuova importante sfida.

RIPRODUZIONE RISERVATA