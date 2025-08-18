VaiOnline
Guspini
19 agosto 2025 alle 00:32

Miele, il logo del Comune 

La Giunta di Guspini ha approvato il simbolo istituzionale per la partecipazione al “Premio qualità mieli tipici della Sardegna”. Il logo è importante in previsione della XXXII sagra del miele prevista per il prossimo 30 agosto.

Nella delibera della Giunta De Fanti si legge «Il premio è diventato un punto di riferimento per la selezione e il riconoscimento delle produzioni di eccellenza. In coerenza con la missione della sagra del miele e con il ruolo di Guspini come centro di eccellenza nel panorama apistico». Francesco Sanna dirigente dell’agenzia regionale Laore esprime soddisfazione per la decisione: «Il Comune ha fatto bene a caratterizzare con un apposito logo il premio mieli tipici di Montevecchio per promuovere la valorizzazione l’intera sagra del miele». ( m. s. )

