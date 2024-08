Miele e frutta, la comunità ortodossa in festa 

Il giorno ufficiale della festa cadeva mercoledì scorso, 14 agosto. Ma la comunità ortodossa che vive a Cagliari l’ha potuta celebrare solo ieri. Ecco la Festa del Salvatore del miele, che anticipa la Festa del Salvatore delle mele (oggi) e, per ultima, la Festa del Salvatore delle noci il 29 agosto. Queste tre festività vengono tradizionalmente associate alla fine dell’estate e alla raccolta dei frutti maturi e rappresentano tre importanti festività della Chiesa Ortodossa.

Ieri mattina in tanti della comunità ortodossa hanno partecipato alle celebrazioni nella la Chiesa della Speranza che, come noto, ospita le funzioni della Parrocchia di San Saba (in Castello) di culto ortodosso. La Festa del Salvatore del miele è considerata la primissima festività dell’autunno poiché durante questo periodo gli alveari sono già colmi di miele e come da tradizione gli apicoltori cominciano a raccoglierlo. Fin dai tempi più antichi, in questo giorno c’è la tradizione di raccogliere il miele fresco e di portarlo in chiesa per benedirlo. Perché solo dopo questo rituale è consentito mangiare il miele. La prima Festa del Salvatore non riguarda solo il miele; la Chiesa Cattolica e Ortodossa, infatti, celebrano i sette martiri Maccabei.

