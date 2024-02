Miele e arance per finanziare i lavori in chiesa 

Fare del bene per una buona causa e portare a casa un buon prodotto naturale delle campagne sestesi.

È l’iniziativa di una famiglia generosa che dal suo terreno nella zona del rio Durci e is Crusu mette a disposizione miele e arance. Prodotti in modo naturale e completamente biologici, saranno a disposizione dei fedeli nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, oggi e domenica, al termine delle messe. Basta versare un piccolo contributo. Non si tratta di una vendita, ma di una libera offerta.

Lo scopo è nobile, perché il ricavato consentirà di finanziare dei lavori importanti. Sono già iniziati quelli nella chiesa di sant’Antonio, che dopo tanti anni di chiusura per inagibilità potrà presto accogliere i fedeli. E poi anche nella stessa chiesa di Nostra Signora delle Grazie, che ha problemi legati all’umidità e muffe.

In estate qui inizieranno i lavori di riqualificazione e sono in corso le prove dei materiali.

