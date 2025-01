Midollo osseo, nelle scuole i nuovi donatori 

Riprenderanno nelle prossime settimane le conferenze dell’Admo nelle scuole superiori della città. Come sempre l’associazione di donatori di midollo osseo parlerà agli studenti per reclutare nuovi donatori.Contiamo di cominciare intorno al 20 gennaio», spiega il vice presidente Gianfranco Tintis. «Aspettiamo che i ragazzi delle quinte compiano 18 anni perché ancora molti non li hanno compiuti e quindi non potrebbero donare».

Si procederà con i campioni salivari che saranno poi inviati per essere analizzati all’ospedale Binaghi e da qui quelli adatti saranno inseriti nella banca dati regionale.

Durante le conferenze sul trapianto di midollo osseo che vengono svolte negli istituti di istruzione superiore, l’appello alla donazione è rivolto infatti agli studenti maggiorenni che non abbiano malattie del sangue come epatiti, Hiv e che pesino almeno 50 kg, che non siano asmatici e che siano in generale persone sane.

Lo scopo degli incontri è quello di informare sulle modalità della donazione stessa, descrivendo la procedura a cui si dovranno sottoporre per poter inizialmente essere tipizzati e quindi iscritti alla banca dati mondiale dei donatori per poi eventualmente in seguito, donare il proprio midollo osseo se risultassero compatibili con un malato. (g. da.)

