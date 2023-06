Microimprese e accesso al credito, incontro all’ex Convento 

Un momento di formazione e crescita professionale, ma anche un’occasione di approfondimento. Nella Sala Affreschi dell’Ex Convento dei Cappuccini un seminario organizzato dalla Confcommercio, in collaborazione con il centro commerciale “La via del mare” e il Comune, approfondirà il tema del “Microcredito, strumento di finanziamento per le imprese”.

L’incontro, che si terrà martedì 20 giugno alle 15, è dedicato a tutti gli imprenditori che lavorano nel territorio, e a coloro che hanno in mente un’idea imprenditoriale ma non hanno a disposizione le risorse necessarie per avviarla. Durante l'evento si parlerà di accesso al credito e di finanza agevolata: verranno approfonditi gli strumenti utilizzati per l'analisi del rischio di impresa e le opportunità finanziarie disponibili. E ci sarà un focus sulla città di Quartu sotto il profilo turistico, settore che può e pertanto deve rappresentare un volano per l’economia. Fra gli interventi previsti ci sono quelli Rossana Perra, assessora comunale alle Attività produttive, e Federica Caria, presidente Confcommercio Green e referente per il microcredito, insieme a Luca Stocchino, presidente del centro commerciale naturale di viale Colombo.

