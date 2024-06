«Microcriminalità in aumento, ma il fenomeno è complesso: serve la collaborazione di tutti» 

«Quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica è un episodio gravissimo ma del tutto scollegato dalla microcriminalità, in aumento, tra Stampace e Marina. Proprio sul senso di insicurezza che viene percepito dagli abitanti c'è grande attenzione da parte della Prefettura e delle forze dell'ordine: ci sarà un'ulteriore attività di controllo e prevenzione. Ma questo non basta perché il fenomeno è complesso e tocca anche aspetti educativi, sociali, giuridici e di disagio giovanile». Il prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, dopo l'omicidio avvenuto nel pub di via Caprera e la rapina alla Marina, ha convocato ieri mattina il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con il questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i vertici della Polizia Locale cagliaritana e l'attuale commissaria del Comune di Cagliari.

«Visto quanto successo», evidenzia il prefetto, «abbiamo convocato il comitato che solitamente si riunisce il venerdì. Come sempre, grazie alle forze di polizia, c'è stata una risposta efficace e immediata nell'individuazione del responsabile dell'omicidio. Su quanto accade nel centro storico, tra schiamazzi, liti, aggressioni e degrado il ragionamento che deve essere fatto è molto più vasto e complesso». Entrano così in ballo altri elementi che hanno portato a un incremento di fatti di violenza e illegali anche, e soprattutto, da parte dei giovani. «Il Covid», evidenzia De Matteis, «ha modificato gli atteggiamenti dei ragazzi nella loro vita sociale e nelle famiglie. C’è un abuso di alcol e di sostanze stupefacenti anche da parte dei giovanissimi e crescente senso di aggressività anche verso le forze dell’ordine. Sta saltando un primo, indispensabile, controllo da parte dei genitori sui figli: deterrente per contenere comportamenti che possono sfociare in violenza e illegalità».

E quando Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Municipale intervengono, c’è il rischio che non possano fare molto: a volte hanno le mani legate. «Alcune leggi sono cambiate», prosegue il prefetto, «e a volte ci sono ostacoli giuridici ritenuti incomprensibili dai cittadini. Come lo spaccio: se viene arrestato uno spacciatore, l’arresto viene convalidato ma, per legge, non può scattare misura cautelare se la pena prevista non supera i cinque anni. E così lo spacciatore torna in libertà. Il reato di accattonaggio è stato abolito nel 1999: non c'è alcuna possibilità, da parte delle forze dell’ordine, di poter allontanare una persona che dorme o vuole vivere in strada. Anche l’oltraggio a pubblico ufficiale spesso non viene punito perché la sanzione è minima e va in prescrizione. Sono esempi per far capire che servirebbero nuovi strumenti giuridici».

Il prefetto, al suo arrivo, ha avviato un dialogo costante con i cittadini attraverso i comitati di quartiere, per cercare rimedi e soluzioni a problemi quotidiani e al fenomeno della malamovida. «Percorso interrotto», spiega, «perché i partecipanti sono diventati 44, ognuno portatore di interessi diversi». De Matteis avanza poi un’ipotesi: «Forse i cagliaritani non si stanno accorgendo che Cagliari sta diventando una metropoli, con i problemi che ci sono in tutte le metropoli. Bisogna diffidare dalle facili soluzioni, ma cercare di capire il problema allargandolo dai confini della semplice sicurezza e ordine pubblico, chiedendo per esempio la presenza dell’esercito o presidi fissi delle forze dell’ordine che andrebbero a indebolire il controllo nel resto della città. E bisogna evitare di farsi strumentalizzare da chi fa allarmismo o da chi vuol criticare le autorità per destabilizzare la società».

