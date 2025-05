Microcredito, speranza di riscatto 

«Quando si parte dalle persone e si lavora con serietà, la speranza può diventare progetto»: così Pier Luigi Ledda, leader della Cisl sarda, ha chiuso il convegno su Credito e sviluppo, organizzato ieri a Cagliari insieme ad Anolf Sardegna. Al centro dei lavori il microcredito come leva di emancipazione e accompagnamento, per gli immigrati ma non solo. E anche come simbolo di una finanza meno distante e selettiva, più orientata alle persone e ai territori.

Significative, e a tratti emozionanti, le testimonianze di casi in cui la fiducia, per chi sarebbe rimasto normalmente escluso dall’accesso al credito, ha consentito percorsi di inclusione, lavoro, autoimpiego: come è emerso dalle storie di Mohamed Gaye e Munara Sydykova, e dall’esperienza di suor Pierina Careddu. «Storie di riscatto e impresa», ha commentato Genet Woldu Keflay, presidente Anolf: «Il nostro compito è far sì che chi arriva in Sardegna con un sogno, trovi strumenti per realizzarlo. Il microcredito è uno di questi. Ma serve una comunità che accompagna». Federica Tilocca, della segreteria regionale Cisl, ha sottolineato come la finanza non possa essere neutra: «Dev’essere orientata, deve aiutare a tenere insieme crescita, lavoro, diritti. Noi vogliamo attivare sportelli, formare, essere presenti dove c’è bisogno di prossimità».

Il dibattito

Concorde il segretario First Cisl Ettore Erriquez, che vorrebbe smentire l’adagio per cui si fa credito a chi non ne ha bisogno. Cruciale, in questo, il rapporto con la finanza “ufficiale”, e perciò è stato molto importante l’intervento e il contributo di Giuseppe Pirisi, responsabile microcredito del Banco di Sardegna. Così come hanno dato apporti rilevanti al dibattito, nelle tavole rotonde, anche Anna Puddu, assessora a Salute e benessere del Comune di Cagliari, Marco Paoluzi (Ente nazionale per il microcredito), don Marco Lai della Caritas, Carlo Pilia (presidente dell’Associazione mediatori mediterranei), la dottoressa Silvana Tilocca, esperta di salute e immigrazione, e Paolo Cuscusa (presidente di Anteas Sardegna).

«La Cisl – ha concluso Ledda – non si accontenta di difendere. Costruisce alleanze, percorsi, strumenti per rendere l’accesso al credito una questione di giustizia sociale. E rilancia: servono Patti territoriali per la finanza dello sviluppo». Citando don Milani (“Sortire dalle crisi tutti insieme è politica, sortirne da soli è avarizia”), il segretario ha concluso: «La Cisl Sardegna sceglie di non uscirne da sola e rilancia. Una Sardegna più giusta non è un’utopia, ma una direzione verso cui camminare».

