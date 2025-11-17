Microcredito e Resto al Sud, l’imprenditoria dei giovani 

“Microcredito e Resto al Sud 2.0: un sostegno ai territori rurali”. È il tema del convegno che si terrà giovedì (inizio 10.30) nell'aula consiliare, organizzato dal Distretto rurale della Valle del Tirso, il Comune di Bolotana e l'associazione ExXBanco, col patrocinio dell'ordine dei commercialisti di Nuoro. L'incontro si concentrerà sulla presentazione del programma "Resto al Sud 2.0", una nuova versione del programma nazionale dedicato all'autoimpiego e all'imprenditorialità giovanile. Offre contributi a fondo perduto per i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che intendono avviare un'attività imprenditoriale o professionale nel meridione. Saranno inoltre discusse le opportunità offerte dal microcredito, uno strumento fondamentale per favorire l’accesso al credito e l'inclusione economica che consente di ottenere finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che mira a rafforzare la collaborazione tra il sistema bancario e gli strumenti pubblici di incentivo all'impresa. I lavori saranno coordinati da Gianfranco Sanna, direttore del distretto rurale, e da Claudia Sedda, direttrice del Gal Marghine. Dopo i diversi interventi, le conclusioni saranno affidate al direttore generale del Banco di Sardegna, Mauro Maschio. (f. o.)

