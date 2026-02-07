VaiOnline
Oristano
Microcitemie, in dono 6 poltrone nel reparto 

Chi si reca nel reparto di Microcitemie del San Martino per le trasfusioni trascorre diverse ore nelle sale dove da qualche giorno sono disponibili sei poltrone motorizzate, che miglioreranno il comfort e la qualità dell’assistenza, donate dall’associazione “Thalassa Azione”. La consegna delle poltrone durante una significativa cerimonia alla presenza della direttrice generale dell’Asl 5, Grazia Cattina, di Mauro Murgia, direttore del reparto assieme al suo staff e di Massimiliano Vinci, segretario regionale di “Thalassa Azione”.

