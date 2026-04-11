«Microcitemico, situazione insostenibile» 

«L’ospedale pediatrico Microcitemico versa oggi in una condizione drammatica di progressivo abbandono». A denunciarlo è USB Sanità che punta l’indice contro l’accorpamento all’Arnas Brotzu, in vigore da inizio anno, definito dal sindacato «il peccato originale di una situazione ormai insostenibile».

Le accuse

«Siamo testimoni di uno svuotamento organizzativo senza precedenti – accusa Gianfranco Angioni, responsabile regionale della sigla sindacale –, il Microcitemico è stato di fatto lasciato a se stesso, privo delle necessarie articolazioni direzionali sanitarie, amministrative e di gestione delle risorse umane che chiediamo vengano immediatamente inserite. Questa mancanza strutturale ha generato caos, disorientamento per gli operatori e grave disagio per le famiglie dei piccoli pazienti».

E non basta – a sentire il sindacato – «l’encomiabile impegno del personale sanitario che continua a garantire importanti attività specialistiche: il Centro per la talassemia e le malattie rare del sangue, i reparti di onco-ematologia pediatrica e trasfusionale, pediatria specialistica, diabetologia, cardiologia, gli ambulatori dedicati alle patologie croniche e complesse dell’età evolutiva, nonché il servizio di Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale». Questi servizi di eccellenza, infatti, «non possono compensare una gestione organizzativa inadeguata e carente».

I punti critici

Il rappresentante dei lavoratori evidenzia poi la contraddizione dell’annunciata attivazione della terapia intensiva pediatrica al San Michele (in accordo col Bambin Gesù di Roma), mentre «al Microcitemico risultano presenti sale operatorie già realizzate e mai attivate, che rappresentano un evidente spreco di risorse pubbliche e un’occasione mancata di potenziamento immediato dell’offerta assistenziale pediatrica». Così come punta il dito «sulla programmazione del nuovo ospedale del bambino, la cui realizzazione – anche in caso di avvio immediato – richiederà oltre dieci anni» mentre nel frattempo «è urgente e necessario potenziare il Microcitemico conferendogli un ruolo pienamente operativo e rafforzato come presidio pediatrico completo».

L’Arnas

Immediata la replica dell’azienda. «Quando l’Arnas ha incorporato il Microcitemico – dice il dg Maurizio Marcias -, il 1° gennaio, il personale di cui il sindacato lamenta la carenza non era in servizio, in quanto sino a quel momento, visto che faceva riferimento alla Asl di Cagliari, le figure esercitavano in più ambiti dell’azienda sanitaria». A quel punto «medici, infermieri, biologi hanno mantenuto solamente l'incarico nelle altre strutture ospedaliere dell’Asl di Cagliari», per cui «il Brotzu, vista la situazione, si è prontamente attivato e ha avviato le procedure di assunzione, al fine di riadeguare la pianta organica, con 2 medici di direzione sanitaria, 3 anestesisti, 3 biologi e un quarto in arrivo, 2 cardiologi pediatrici transitati dal San Michele. Inoltre è stata fatta richiesta ad Ares di poter procedere con l’assunzione di cardiologi pediatrici, neuropsichiatri infantili, personale amministrativo e delle professioni sanitarie».

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