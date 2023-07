Microcitemico, scontro Doria-mamme 

Dall’assessorato alla Sanità e dalla Asl 8 dicono che non è vero niente, che le denunce dell’Asgop (l’associazione dei genitori di Oncoematologia pediatrica del Microcitemico) sono false, insomma, che le mamme che raccontano di attese anche di tre mesi per rimuovere il catetere venoso centrale ai loro bimbi in trattamento chemioterapico mentono, che in sostanza va tutto bene, e che queste informazioni riportate dalla stampa sono state anche alimentate dagli operatori sanitari, quindi è partita un’indagine interna per dare la caccia ai responsabili di «false dichiarazioni sui tempi delle prestazioni anestesiologiche».

La vicenda

È molto grave e molto triste questo attacco frontale, e quello che sta succedendo intorno all’ospedale “A. Cao”, in balìa – così denunciano diversi medici, genitori dei piccoli pazienti e politici d’opposizione – di un «caos organizzativo» che spesso causa la mancata assistenza ai bimbi malati (oggetto di esposti alla Procura della Repubblica) da quando è sotto l’egida della Asl 8 e non più del Brotzu.

La riunione

Dopo l’ennesima segnalazione da parte dell’Asgop – nei giorni scorsi sui social e sulla stampa – di ciò che non funziona e crea sofferenza ulteriore a chi sta male, l’assessore alla Sanità Carlo Doria ha chiamato ieri per una riunione urgente la direttrice generale dell’Arnas Brotzu Agnese Foddis, il direttore generale dell’Asl 8 Marcello Tidore, la dg dell’assessorato Francesca Piras, i direttori sanitari delle due aziende Raimondo Pinna e Roberto Massazza, la primaria di Anestesia e Rianimazione dell’Arnas Maria Emilia Marcello e quella di Oncoematologia del Microcitemico Rossella Mura.

Le note

Risultato: due comunicati ufficiali che sono una dichiarazione di guerra alle mamme e alle eventuali “talpe” dentro il reparto. Quello dell’assessore, che sottolinea che «in base ai dati abbiamo potuto constatare che le ultime richieste relative a quattro piccoli pazienti risultavano effettuate in data 20 giugno scorso ed espletate la settimana successiva in regime programmato di elezione». Ancora – prosegue Doria – l’incontro di ieri «ha permesso di chiarire meglio i rapporti fra Asl 8 e Arnas finalizzati anche a programmare una formazione continua nelle tecniche di anestesia e rianimazione pediatrica, consentendo inoltre una facilitazione del percorso, abolendo alcuni passaggi burocratici per facilitare una presa in carico più veloce da parte degli anestesisti».

L’altro comunicato è della Asl, e dice che «non risulta in alcun modo che che vi siano bambini in attesa da mesi e neanche da un giorno. Pertanto, si rassicurano le mamme che la notizia divulgata a mezzo stampa è falsa e che il Servizio sta procedendo con le consuete attività assistenziali».

La replica

Il fatto è che le mamme che dovrebbero essere rassicurate sostengono tutt’altro, e riesce difficile pensare che possano dire bugie su questioni così spaventose e delicate. A nome loro interviene nuovamente la portavoce dell’Asgop, Francesca Ziccheddu: «Leggo con orrore la nota stampa a seguito della riunione. Nota che termina rassicurando le mamme che la notizia divulgata da loro stesse, che hanno i bambini a casa, con questo caldo soffocante, in attesa di rimuovere il catetere che potrebbe provocare delle infezioni, è falsa, e noi genitori di conseguenza saremmo dei bugiardi. Dunque gli anestesisti della Asl hanno fatto un esposto senza motivo? Il primario, Leonardo Bianciardi, si è dimesso per niente?».

I problemi

Ancora: «Ci saremmo aspettati una riunione seria dove si affrontasse una volta per tutte l'organizzazione di un meccanismo che non potrà mai funzionare perché manca dei pezzi essenziali per farlo. Manca dei professionisti pediatrici con formazione certificata necessari per la cura dei nostri piccoli pazienti che affrontano una malattia complessa non cronica, dove tutto è in emergenza. Per questo le rimozioni dei cateteri vengono sempre in coda rispetto agli esordi di malattia, a uno shock o a un catetere che si sfila. Oggi sono andati a caccia di responsabili, quando gli unici responsabili sono i consiglieri regionali che hanno votato lo scorporo del Microcitemico dal Brotzu senza nessuna riprogrammazione, privandolo della rete assistenziale pediatrica necessaria al suo buon funzionamento».

