«Microcitemico nel caos, i reparti devono tornare sotto il controllo del Brotzu» 

«Il reparto di oncoematologia pediatrica e il centro trapianti del Microcitemico devono tornare in capo al Brotzu». È in sintesi quello che è emerso dall’incontro pubblico “Difendiamo i reparti, difendiamo la sanità pubblica”, organizzato ieri al centro servizi per il volontariato a Cagliari dall’associazione sarda genitori oncoematologia pediatrica, dal sindacato degli anestesisti Aaroi- Emac, dal Tribunale per i diritti del malato, dal Comitato per la difesa della sanità pubblica e da Cittadinanzattiva.

Le voci

«I reparti di oncoematologia pediatrica e il centro trapianti sono solo la punta dell’iceberg. Siamo in attesa di un riscontro da parte dell’assessore alla Sanità con cui vogliamo aprire un tavolo tecnico, in cui tutte le parti coinvolte siano sentite e possano proporre soluzioni», affermano i promotori dell’iniziativa che puntano il dito contro Carlo Doria, reo di «aver attaccato le famiglie in un momento di difficoltà e forte preoccupazione per la sorte dell’ospedale che ha in cura i propri figli». «Questo è solo un incontro preliminare tra tutte le parti coinvolte in attesa del tavolo», precisa Francesca Ziccheddu, portavoce di Asgop, «ci aspettiamo che Doria ci accolga in assessorato per ascoltarci. Noi vorremmo tornare sotto il controllo del Brotzu. Il centro trapianti a settembre potrebbe chiudere, perché privo di una rete assistenziale di supporto e il reparto di oncoematologia in queste condizioni non può funzionare».

Le richieste

Il concetto lo ribadisce Francesca Marras, rappresentante degli anestesisti: «Il tavolo tecnico lo abbiamo chiesto da tempo, ma non abbiamo ancora avuto alcuna risposta. Vogliamo solo spiegare quali sono le tante criticità e organizzare insieme all’azienda e all’assessorato una copertura efficace per garantire una preparazione adeguata ai colleghi anestesisti».

Dialogo e confronto è anche quello che chiede il Tribunale del malato, attraverso la voce del coordinatore regionale Giorgio Pia: «I problemi non si potranno risolvere tutti subito, però, si può prendere atto delle criticità e affrontarle». Presenti all’incontro tante cittadine e cittadini che hanno espresso i loro dubbi e perplessità per «una sanità collassata e che va avanti per inerzia grazie alla buona volontà di chi ci lavora». Ma anche diversi esponenti della politica: i consiglieri regionali Francesco Agus e Maria Laura Orrù, i colleghi del Comune di Cagliari, Camilla Soru e Andrea Dettori e il senatore Dem, Marco Meloni. «Tutti da tempo impegnati al nostro fianco», sottolinea Ziccheddu.

Tra il pubblico anche l’ex assessore alla sanità, Mario Nieddu, il padre della riforma sanitaria che ha portato alla separazione dei due ospedali: «Nella riforma iniziale, che abbiamo fatto durante la pandemia, non era previsto alcun scorporo. Abbiamo cercato di farla con l’idea di poterla tarare e capire cosa si poteva successivamente modificare. Cose giuste e sbagliate se ne sono fatte tante, ora bisogna mettere insieme tutte le menti e capire come si può agire, ma se una situazione praticabile è riportarlo al Brotzu credo che il buon senso del Consiglio regionale non manchi».

