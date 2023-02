«Microcitemico nel caos Così i nostri bambini rischiano di morire» 

«La situazione è drammatica»: dopo il viaggio per portare in Senato il caso dello “scorporo” – la gestione del Microcitemico è passata dall’Arnas Brotzu alla Asl 8 -, i genitori hanno chiesto un incontro urgente all’assessore regionale alla Sanità. Intanto, il Brotzu - che continua a rifornire anche il Microcitemico - i tamponi rapidi sono terminati. Prima ancora sono mancate garze, medici e tutto il resto.

E poi ci sono Laura, che non ha ancora festeggiato i due anni, Francesco che ne ha due in più e sogna di fare un bagno al mare, e tanti altri piccoli guerrieri che combattono oggi più che mai.

Luca racconterebbe che il viaggio in ambulanza sino al Santissima Trinità, a Cagliari, non è come una gita; perché se sei immunodepresso un piccolo virus può rubarti la speranza di riprendere a ridere e scherzare.

Potessero parlare con chi ha il potere di decidere sulla loro vita, i bimbi sardi del Microcitemico lo farebbero. Spiegherebbero che a loro di partiti, bilanci e burocrazia non importa. Perché quelle sono cose da grandi, e a loro interessa soltanto guarire.

Il caso

«La situazione è drammatica»: dopo il viaggio per portare in Senato il caso dello “scorporo” – la gestione del Microcitemico è passata dall’Arnas Brotzu alla Asl 8 -, i genitori hanno chiesto un incontro urgente all’assessore regionale alla Sanità. Intanto, il Brotzu - che continua a rifornire anche il Microcitemico - i tamponi rapidi sono terminati. Prima ancora sono mancate garze, medici e tutto il resto.

Rabbia e dolore

«Non chiediamo un parco giochi, vogliamo solo le giuste cure per i nostri figli». C’è rabbia e impotenza nella voce di Cinzia Gallus, mamma di Olbia che ha dovuto mandare il marito a comprare le garze per il suo bimbo e anche per gli altri. «La situazione non è grave? Ma lo sanno quelli seduti su una poltrona cosa capita qui dentro? Cosa significa sentirsi dire che tuo figlio ha la leucemia?».

Tante domande, di un genitore come altri. «Non m’interessa chi ha deciso questo, non voglio puntare il dito sul politico di turno, voglio solo che Francesco e tutti i bimbi, che al Microcitemico non vanno per giocare, abbiano medici e cure dovute. Chi ha voluto lo “scorporo” dal Brotzu faccia due passi indietro, e si metta una mano sul cuore». Piange mentre racconta del suo bimbo di quattro anni costretto a far la spola Olbia-Cagliari, per quella diagnosi arrivata il 21 marzo dell’anno scorso.

Il racconto

«L’aspirato midollare, un esame necessario per accertare certe patologie, ha confermato ciò che forse in cuor mio già sentivo. Quel giorno ho varcato la soglia dell’inferno». Cosi, quando dopo i trecento chilometri di una delle tante trasferte forzate, si è sentita dire che non potevano effettuare la pulizia del catetere venoso centrale è andata in bagno a piangere. «Rischiavo di dover tornare indietro senza che medicassero Francesco. Non stiamo parlando della somministrazione di una tachipirina, ma di una procedura necessaria per scongiurare anche la setticemia».

I retroscena

L’inchiesta partita dopo l’esposto del primo agosto, quando l’assenza di un anestesista ha rischiato di far saltare le sedazioni programmate, procede. Dopo l’intervento dei carabinieri, nel palazzone con le finestre colorate dove entrano i supereroi ma i politici no, i problemi sono sempre gli stessi. Insieme alle proteste dell’Asgop, Associazione sarda genitori Oncoematologia pediatrica, arrivata sino a Roma, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, per illustrare a deputati e senatori «la vergogna sarda».

Di ritorno hanno inviato una pec all’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria: «Chiediamo il ripristino della situazione antecedente alla riforma regionale del 2020, chiediamo che il nostro reparto, all’interno del presidio ospedaliero Microcitemico, ritorni a far parte della struttura ospedaliera Brotzu. Vista la situazione drammatica che stiamo vivendo, chiediamo di poter avere un incontro», spiega Francesca Ziccheddu, presidente Asgop.

In Consiglio

«Da parte da mia c’è la massima disponibilità ad ascoltare tutti», assicura Nico Mundula, esponente Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale. «Prima ancora che politico sono padre e medico, è interesse anche mio che l’ospedale Microcitemico funzioni al meglio».

Tensione politica

Sul tema interviene anche Francesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti e componente della stessa Commissione: «La sensazione è che l’assessore Doria non sia stato aggiornato, perché dire che l’importante non è l’azienda ma il risultato, è ciò che stiamo cercando di far capire da anni».

Nel mirino c’è la maggioranza di centrodestra: «Lo spostamento del Microcitemico nella Asl 8 lo hanno scelto loro con una legge, senza proporre soluzioni per tutti quei reparti che non riescono a portare avanti le loro attività, come l’oncoematologia pediatrica. La situazione era già gravissima ad agosto, ora è terribile. Il pericolo è che nel prossimo futuro si sia costretti a spostarsi dall’Isola per far curare i bimbi sardi».

