Microcitemico, emergenza infinita «I bimbi in bilico tra diverse Asl» 

«Abbiamo battagliato per il riaccorpamento al Brotzu, ma siamo in un limbo temporale: perché prima c’è stato il tempo delle elezioni, adesso ci sarà un cambio dei vertici e poi l’incertezza di una futura possibile riforma sanitaria». L’Asgop, l’associazione dei genitori di Oncoematologia pediatrica del Microcitemico, riaccende i riflettori sui problemi mai risolti dell’ospedale cagliaritano, punto di riferimento per i piccoli pazienti di tutta l’Isola, che continua a navigare nella precarietà. Una leggina del Consiglio regionale, che ritrasferiva i reparti dall’Asl 8 al Brotzu, non ha ancora dato, dopo mesi, risultati concreti. «Non abbiamo la rianimazione pediatrica, il servizio di anestesia non è ancora stato riorganizzato, non abbiamo un numero di telefono da chiamare in caso di shock settico o anafilattico. Subiamo una preoccupante carenza di infermieri e oss. Bisogna partire per fare tutti i tipi di radioterapia pediatrica. Non abbiamo un reparto di neurochirurgia pediatrica e neuroriabilitazione, ed è difficile avere il nulla osta dei medici per avere diritti al rimborso extra-regione».

Il percorso

Tutto questo mentre la presidente della Regione Alessandra Todde ribadisce che «vogliamo investire in un ospedale pediatrico d’eccellenza e cure pediatriche accessibili sul territorio», e l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi si ripropone di affrontare presto la situazione: «Ho visitato l’Aou di Sassari e ho trovato un ottimo reparto materno-infantile, ci sono criticità strutturali, che dovrebbero essere risolte quando terminerà la costruzione della nuova ala dell’ospedale. Faremo quanto prima una ricognizione anche a Cagliari».

Ma Il fatto è che se non si risolveranno i problemi del Microcitemico, se l’esecutivo non scioglierà i nodi di questo dossier che si trascina da troppo tempo, se non si metterà ordine nei vari reparti, nell’organizzazione generale, tra gli anestesisti che sono stati costretti ad andare in Procura, non si potrà parlare di ospedale pediatrico d’eccellenza.

«Il Microcitemico è stato spostato da un’Asl all’altra, come se fosse un giocattolo, e ora è dimenticato in bilico tra le due aziende. Un disastro consumato sulla pelle dei bambini», avverte il consigliere dei Progressisti Francesco Agus, componente della commissione Sanità. «Ora la nuova legislatura è avviata, bisogna intervenire subito con un provvedimento organico che metta fine una volta per per tutte alla crisi, politica prima che sanitaria, del Microcitemico. Non si può reggere avendo le strutture preposte a curare i bambini, non di Cagliari ma di tutta l’Isola, divise tra aziende sanitarie diverse. Lontane dal pronto soccorso, impelagate tra problemi burocratici, logistici e di mala politica. Ho chiesto alla presidente Fundoni di inserire questo come primo tema di cui occuparci in commissione».

I reparti

Oncoematologia pediatrica e centro trapianti sono in un ospedale gestito dalla Asl di Cagliari ma fanno riferimento da qualche mese al Brotzu. Neurologia pediatrica (unica in Sardegna) è della Asl ma opera al Brotzu, e si trova senza primario e senza facente funzioni. Ancora – prosegue il consigliere – la clinica pediatrica è in affanno, gli screening sono a rischio, tanto che c’è chi fantastica di spostare tutto al Gaslini di Genova. «La neuropsichiatria infantile necessita di interventi urgenti. Così come la diabetologia. Siamo la regione che ha il numero di esordi di diabete di tipo 1 più alto al mondo, ma il reparto che li segue è senza guida, alla deriva. Non c’è una terapia intensiva pediatrica, quella neonatale è al Policlinico. Perfino il trattamento dei pazienti talassemici regge soltanto per la dedizione del personale sanitario».

L’appello

Francesca Ziccheddu, portavoce dell’Asgop, nei giorni scorsi nella trasmissione Restart, ha ribadito il dramma che si consuma da tempo: «In Sardegna non abbiamo una rianimazione pediatrica, zero posti letto, come denunciato anche in un recente articolo su The Lancet. Abbiamo lottato affinché i nostri reparti di Oncoematologia e centro trapianti fossero riaccorpati al Brotzu, unica soluzione che possa garantire la sicurezza dei nostri bambini. Il Brotzu ha tutti i prerequisiti ma non siamo fisicamente dentro la struttura, non abbiamo la stessa rete informatica. Abbiamo bisogno di una visione complessiva che metta al centro le esigenze dei malati e elimini la disfunzionalità dovuta alla dispersione delle specificità, per costruire un polo pediatrico per tutta la Sardegna che possa dare risposte alla complessità delle malattie».

