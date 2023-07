Microcitemico, è caos  «Pochi anestesisti,  primari messi in fuga» 

E dal cilindro uscì il vertice in contumacia: quello di oggi sarà su di lui - il primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, che si è dimesso per le difficoltà nel lavorare sui bambini del Microcitemico, sui quali ha competenza - ma senza di lui, il dottor Leonardo Bianciardi. Intanto scoppiano le polemiche politiche sulle sue dimissioni, ennesimo scossone a una Sanità sarda in affanno. Piovono critiche sull’assessore alla Sanità Carlo Doria dall’ex viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde (deputata M5s) e da Cesare Moriconi, consigliere regionale del Pd, che chiede all’assessore di riferire «con estrema urgenza in Consiglio regionale».

Il silenzio del primario

Il 30 settembre il primario veronese se ne andrà perché «le condizioni attuali non mi permettono di svolgere quanto necessario nella più completa serenità», ha scritto nella lettera di dimissioni. Doria, ne discute oggi in un incontro (Bianciardi non è invitato) con Asl e Arnas Brotzu. Sullo sfondo, la vicenda dei bambini di Oncoematologia pediatrica ai quali non si riesce da mesi a rimuovere il catetere venoso: non ci sono anestesisti. E forse Doria, che definisce «intollerabile» la situazione, tenterà di trattenere Bianciardi, che resta in silenzio: «Ho due interlocutori: l’Asl e l’assessorato regionale alla Sanità. Solo con loro devo e posso parlare». Ma Bianciardi - sostiene chi lavora con lui - le dimissioni non avrebbe intenzione di ritirarle: dal primo ottobre, potrebbe lavorare altrove.

Le accuse all’assessore

Durissima Alessandra Todde, deputata M5s: «La Giunta regionale ha scorporato l’ospedale Microcitemico dal Brotzu, facendolo acquisire all’Asl 8. Questo ha creato impatti devastanti sulla gestione di anestesia pediatrica di Cagliari e di tutta la Sardegna. Si deve creare un ospedale d’eccellenza per la diagnosi e la cura del bambino che possa superare le inefficienze di una gestione in strutture diverse». Tagliente Cesare Moriconi, il consigliere regionale del Pd: «È intollerabile che l’assessore Doria scarichi le sue responsabilità sugli operatori e intervenga sempre a situazione ormai compromessa. È intollerabile che il suo intervento sia arrivato solo dopo le dimissioni del primario degli anestesisti e non prima, per evitarlo». Affonda il colpo Marina Pisu, delegata aziendale al Brotzu dell’Aaroi Emac, il sindacato degli anestesisti: «Ancora una volta rimaniamo sconcertati davanti alle dichiarazioni dell’assessore Doria, che si preoccupa dei piccoli pazienti solo quando i problemi finiscono sulla stampa e per mettere una pezza fa un vertice tra dirigenti, non con gli operatori sanitari. Non so se l’assessore sa che negli ultimi dodici mesi si sono dimessi dall’Arnas Brotzu dodici anestesisti». E lo chiede, quel vertice, a Doria.

Pronto soccorso intasati

Le dimissioni del primario sono l’ultimo evento di una situazione che vede la Sanità isolana in grande difficoltà. Mancano medici negli ospedali, quelli di base e di guardia medica e questo ha consentito di aprire solo poche guardie turistiche, con il risultato che proprio i turisti intasano i pronto soccorso degli ospedali, già affollatissimi nelle altre stagioni. Il risultato è nei numeri del sistema di monitoraggio Sardegna salute: ieri alle 19.15, a Cagliari, un paziente in codice verde al Santissima Trinità doveva attendere la visita per oltre dieci ore, al Brotzu per sei ore e 40, al Casula per sette ore. A Nuoro attese di due ore e mezza al San Francesco per i verdi (9 ore e mezza per i bianchi), quasi sei ore per chi arrivava al San Giovanni Paolo II di Olbia e di più al Dettori di Tempio, oltre cinque al San Martino di Oristano. Tutto questo, perché il personale medico e paramedico già non bastava in primavera nei pronto soccorso, ora gravati anche degli evitabili codici bianchi e verdi che in una guardia turistica si potrebbero risolvere, a patto che dentro ci sia un medico. Ma in tante non c’è. E nemmeno ci sarà.

