Microcitemico, ancora disagi: «Subito un tavolo operativo per Oncoematologia pediatrica»  

Aspettando che istituzioni, politica e aziende sanitarie risolvano una volta per tutte i gravi problemi dell’Oncoematologia pediatrica del Microcitemico, con alcuni piccoli pazienti malati di tumore ancora in attesa della rimozione del catetere venoso perché mancano gli anestesisti pediatrici, e con una «disorganizzazione» denunciata più volte da medici e genitori anche in Procura, che impedisce, per dire, anche il regolare andamento delle questioni meno urgenti ma importanti come le relazioni mediche da presentare all’Inps per ottenere un sostegno economico per le famiglie in difficoltà, insomma, in questo quadro complicato che si trascina da quando l’ospedale è passato dal Brotzu alla Asl 8, ecco una rete di persone di buona volontà che lotta per non far spegnere i riflettori sulla vicenda e proporre soluzioni.

Così lunedì prossimo è in programma un incontro, alle 19 nella sala Odv di viale Monastir, tra diverse associazioni, Tribunale del malato, anestesisti della sigla Aaroi Emac, e aperto a tutti coloro che vogliono partecipare, per discutere della situazione e lavorare alla costruzione di proposte operative capaci di superare gli ostacoli e voltare questa triste pagina.

Il caso raccontato dalla portavoce dell’Asgop Francesca Ziccheddu nei giorni scorsi, con la pubblicazione delle foto strazianti dei bambini in cura, dopo che l’assessorato alla Sanità e la Asl di Cagliari hanno dichiarato che si trattava soltanto di «bugie e falsità», ha suscitato parecchia indignazione, e ieri – in seguito a una riunione proprio con le mamme dell’Asgop – il segretario regionale di Cittadinanzattiva Giorgio Vidili e il coordinatore regionale del Tribunale dei diritti del malato Giorgio Pia, hanno scritto una lettera all’assessore Carlo Doria, sottolineando che «la gestione di una macchina richiede una limpida condotta morale che non ammette situazioni di interessi di partito o personali, ma la persecuzione degli interessi della collettività e dei più deboli».

Ancora: «Bisogna ricostruire un dialogo sereno, che è venuto a mancare», e «la soluzione più logica è la costituzione di un tavolo tecnico in assessorato, dove gli operatori possano, insieme alla parte politica, discutere i vari aspetti e soprattutto portare soluzioni praticabili e condivise. È necessario fare un passo indietro su decisioni già messe in campo, altamente gravose per il bene pubblico e prive di una finalità e funzionalità vantaggiosa per i piccoli fruitori del servizio, per cui sarebbe auspicabile anche una nota informativa in tempi brevi».

Interviene anche il Comitato Sa Luxi, che scrive: «Nonostante le continue e precise denunce, finora nulla è cambiato. Da quando il servizio di Oncoematologia è stato scorporato dall'Arnas Brotzu e ceduto alla Asl 8, i piccoli pazienti subiscono una penosa disorganizzazione, con continui e dolorosi sacrifici per loro e i familiari, che arrivano anche da 300 chilometri di distanza, non esistendo nessun altro servizio altamente qualificato nella nostra Isola». Aggiunge il presidente Giancarlo Nonis: «Esprimiamo la nostra soli darietà umana e come operatori sanitari all'Asgop e alla loro portavoce per il lavoro di denuncia delle carenze assistenziali, e ai sindacati degli anestesisti. Compito dell'assessore è operare per risolvere i problemi, non intimidire chi protesta. Chiediamo che si apra un tavolo permanente, pretendiamo adesso risposte definitive o dimissioni dei dirigenti della Asl 8 e dell'assessorato, avendo dimostrato di non essere in grado di affrontare e risolvere il problema. Così come dal 2012 non è stato realizzato il Registro dei tumori regionale e quello del Sud Sardegna e lo dimostra la totale assenza dei dati sull’incidenza, prevalenza e sopravvivenza dei pazienti affetti dalle neoplasie». (cr. co.)

