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16 settembre 2026 alle 00:48

Microchippatura gratuita di cani e gatti, appuntamento in Municipio 

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Il Comune scende in campo per la tutela degli animali domestici. Venerdì 18 settembre, dalle 9 alle 11, il piazzale del municipio ospiterà una mattinata dedicata alla microchippatura gratuita di cani e gatti. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione del paese della Trexenta in collaborazione con il Servizio veterinario della Asl 8 di Cagliari, con l’obiettivo di favorire la corretta identificazione degli animali e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della loro tutela. Per facilitare le procedure, i moduli necessari per l’iscrizione sono già disponibili e possono essere ritirati direttamente negli uffici del municipio. L’appuntamento di settembre rappresenta il primo tassello di un progetto più ampio dedicato agli animali d’affezione. «Partiamo con una serie di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione verso cani e gatti», annuncia il sindaco Umberto Oppus. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i proprietari di animali. «Un gesto semplice e veloce per sicurezza dei nostri amici animali», aggiunge il vicesindaco Lucio Pistis. L'amministrazione comunale punta a costruire una maggiore consapevolezza sulla cura e sulla protezione degli animali domestici.

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