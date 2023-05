«Microchippiamo i cani, per la loro sicurezza e quella dei loro padroni». Per venerdì il Comune di Elmas in collaborazione con la Asl, ha organizzato una giornata per la registrazione gratuita all'anagrafe canina.

I proprietari possono prenotare al numero di telefono 070 219260 entro le 16.30 di giovedì . Gli interessati dovranno presentarsi venerdì con il proprio cane, nella Club House del Palasport, via Giliacquas 35, con documento di identità e codice fiscale. (c. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA