Microchip gratuito per 128 cani 

Ottimi risultati ieri mattina al campo sportivo di Nuxis dove il Comune, in collaborazione con l'Asl Sulcis, ha organizzato la giornata dedicata alla microchippatura gratuita. «È andata molto bene - ha commentato il consigliere comunale Simone Secci - abbiamo superato il record, microchippando ben 128 cani grazie alla partecipazione di 55 proprietari. Desidero esprimere la mia gratitudine al responsabile della Asl Massimo Maggio per la sua preziosa collaborazione e i vigili urbani per la disponibilità». La sinergia tra i Comuni e l'Asl è la strategia vincente, come ha sottolineato Massimo Maggio: «Il Comune di Nuxis ci ha sempre fornito un sostegno significativo; collaborare con loro e microchippare un gran numero di cani è un passo importante contro il randagismo. Ringrazio il consigliere Secci per l’organizzazione, considerando il numero elevato di animali presenti. Tutto si è svolto senza intoppi in un ambiente sereno».

