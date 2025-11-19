VaiOnline
Maracalagonis
20 novembre 2025 alle 00:34

Microchip gratuito, parte la campagna 

Continua a Maracalagonis il piano di microchippatura gratuita dei cani. Il nuovo appuntamento è fissato per il 12 dicembre presso il canile comunale “Qua la zampa” dalle 9 alle 11. Nel frattempo sono necessarie le prenotazioni da parte dei proprietari dei cani con un sms o un messaggio whatsapp, al numero 3473950475 specificando nome e cognome dell'intestatario e il numero di cani da microchippare con relativa iscrizione all’anagrafe canina. Una operazione voluta dal Comune e dai gestori del canile.

L’intervento è stato effettuato anche in passato con l’obiettivo di evitare il preoccupante fenomeno del randagismo che non risparmia neppure Maracalagonis e i vicini Comuni dell’hinterland, con una situazione anche di pericolo. Con il microchip la situazione sarà più facilmente controllabile. (ant. ser.)

